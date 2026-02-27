Patriarhia Română: Dreptul la viață e inalienabil / Tații să-și asume reposnabilitatea

Patriarhia Română își reafirmă ferm poziția pro-viață și solicită respectarea dreptului fundamental la viață al copiilor nenăscuți, subliniind, totodată, necesitatea sprijinirii concrete a femeilor aflate în criză de sarcină, care se confruntă cu dificultăți materiale, sociale și emoționale.

Potrivit datelor prezentate de instituție, din anul 1958 și până în prezent, în România au fost înregistrate peste 23 de milioane de avorturi.

„Viața umană începe în momentul zămislirii”

Una dintre consecințele dramatice ale acestui fenomen este criza demografică actuală, reflectată printr-un spor natural negativ, care conduce la diminuarea populației țării cu aproximativ un milion de persoane pe deceniu.

Conform învățăturii de credință ortodoxe, viața umană începe din momentul zămislirii, iar copilul nenăscut este considerat persoană cu suflet viu.

În acest context, avortul este definit drept suprimarea unui drept fundamental – dreptul la viață.

„Marșul pentru viață” a ajuns la cea de-a 16 ediție

Poziția Bisericii este susținută și de referințe biblice precum: „din pântecele maicii mele Dumnezeul meu ești Tu” (Psalmi 21, 10) și „înainte de a te fi zămislit în pântece, te-am cunoscut, și înainte de a ieși din pântece, te-am sfințit” (Ieremia 1, 5).

Patriarhia Română consideră că „Marșul pentru Viață”, ajuns la cea de-a 16-a ediție și desfășurat pe parcursul lunii martie în peste 1.100 de localități din țară, reprezintă o inițiativă benefică. Evenimentul are ca scop atragerea atenției asupra respectării dreptului la viață al copiilor nenăscuți, dar și asupra gravei crize demografice care afectează societatea românească. Totodată, marșul promovează solidaritatea și sprijinul acordat femeilor însărcinate aflate în situații dificile.

Tații să-și asume responsabilitatea

În contextul Anului omagial al pastorației familiei creștine, Patriarhia Română îndeamnă toate eparhiile să intensifice sprijinul acordat femeilor însărcinate aflate în dificultate.

De asemenea, instituția încurajează tații copiilor nenăscuți să își asume responsabilitatea față de mamă și copil și solicită parohiilor, mănăstirilor și centrelor social-filantropice să ofere ajutor material și îndrumare spirituală, astfel încât viața copilului să fie ocrotită prin solidaritatea părinților și a comunității.