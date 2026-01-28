Prima pagină » Social » Preafericitul Daniel transmite un mesaj de condoleanțe și de susținere, după accidentul din Timiș

Preafericitul Daniel transmite un mesaj de condoleanțe și de susținere, după accidentul din Timiș

„În aceste clipe grele de suferință și întristare adresăm condoleanțe familiilor persoanelor decedate și ne rugăm pentru însănătoșirea celor răniți grav în această tragedie”, se arată în comunicatul Patriarhiei Române.
Preafericitul Daniel transmite un mesaj de condoleanțe și de susținere, după accidentul din Timiș
Luiza Moldovan
28 ian. 2026, 17:17, Social

Preafericitul Părinte Daniel, patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, a transmis miercuri un mesaj de condoleanțe și solidaritate în urma accidentului petrecut marți în apropiere de localitatea Lugojelul, județul Timiș, relatează agenția de presă basilica.

Mesajul integral al Patriarhului

Am aflat cu durere de accidentul rutier tragic petrecut în apropiere de localitatea Lugojelul, județul Timiș, care s-a soldat cu decesul a șapte cetățeni greci și cu rănirea gravă a altor trei.

În aceste clipe grele de suferință și întristare adresăm condoleanțe familiilor persoanelor decedate și ne rugăm pentru însănătoșirea celor răniți grav în această tragedie.

Cu speranță în ajutorul și mila lui Dumnezeu, ne rugăm ca Mântuitorul Iisus Hristos să odihnească împreună cu drepții sufletele celor decedați, iar celor răniți să le dăruiască vindecare sufletească și trupească”, se arată în comunicat.

Recomandarea video

EXCLUSIV Probă de lăcomie în Justiție: industria diurnelor pentru magistrați. Mii de lei pe lună făcuți din pix
G4Media
Ar fi fost găsite substanțe interzise la locul accidentului din Timiș. Accidentul, soldat cu șapte morți și trei răniți, suporteri ai echipei PAOK
Gandul
Cauza morții Sarei, fetița de 2 ani care s-a stins la o clinică stomatologică din București. Afecțiunea gravă de care suferea, de fapt
Cancan
FOTO, Cea mai frumoasă femeie din lume, imagini spectaculoase!
Prosport
Ce au descoperit anchetatorii în microbuzul implicat în coliziune. Apar informații noi în cazul accidentului mortal din județul Timiș
Libertatea
Cum se făcea ciorba în anul 1.000 în România? Am găsit rețeta + cum se numea „ciorba” atunci
CSID
Doar 4 SUV-uri mici sunt sigure la impact spate. Eșec pentru o marcă japoneză de top
Promotor