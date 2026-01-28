Preafericitul Daniel transmite un mesaj de condoleanțe și de susținere, după accidentul din Timiș

Preafericitul Părinte Daniel, patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, a transmis miercuri un mesaj de condoleanțe și solidaritate în urma accidentului petrecut marți în apropiere de localitatea Lugojelul, județul Timiș, relatează agenția de presă basilica.

Mesajul integral al Patriarhului

„Am aflat cu durere de accidentul rutier tragic petrecut în apropiere de localitatea Lugojelul, județul Timiș, care s-a soldat cu decesul a șapte cetățeni greci și cu rănirea gravă a altor trei.

În aceste clipe grele de suferință și întristare adresăm condoleanțe familiilor persoanelor decedate și ne rugăm pentru însănătoșirea celor răniți grav în această tragedie.

Cu speranță în ajutorul și mila lui Dumnezeu, ne rugăm ca Mântuitorul Iisus Hristos să odihnească împreună cu drepții sufletele celor decedați, iar celor răniți să le dăruiască vindecare sufletească și trupească”, se arată în comunicat.