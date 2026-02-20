Prima pagină » Social » Rugăciuni pentru pacea din Ucraina, susținute în bisericile ortodoxe din țară și din străinătate

Rugăciuni pentru pacea din Ucraina, susținute în bisericile ortodoxe din țară și din străinătate

Patriarhia Română a anunțat că, duminică, preoții ortodocși români din țară și din străinătate vor rosti rugăciuni pentru Pace, în contextul împlinirii a patru ani de la începerea Războiului din Ucraina.
Sursă foto: Andreea Alexandru / Mediafax Foto
Daiana Rob
20 feb. 2026, 17:52, Social

„Rugăciuni speciale pentru pace vor fi înălțate în toate unitățile de cult din Patriarhia Română duminică, 22 februarie 2026, în contextul împlinirii a patru ani de război distrugător în Ucraina.

Astfel, preoții ortodocși români din țară și din diaspora se vor ruga în toate bisericile de mir, în paraclisele și bisericile mănăstirilor și în toate capelele și bisericile spitalelor și centrelor sociale – pentru încetarea învrăjbirii, pentru schimbarea inimilor înclinate spre război și pentru ajutorarea și mângâierea răniților, refugiaților și a tuturor celor afectați de flagelul războiului”, transmite Patriarhia Română.

Potrivit comunicatului de presă publicat, vineri, preoții vor rosti  Rugăciunea pentru pace aprobată de Sfântul Sinod, iar la ecteniile din cadrul Sfintei Liturghii vor fi adăugate cereri speciale pentru pace.

Ultima parte a Rugăciunii pentru pace spune astfel:

„Cel ce ai spus: Fericiți sunt făcătorii de pace, că aceia fiii lui Dumnezeu se vor chema!, învață-ne să căutăm dobândirea păcii inimii și a păcii între oameni și între popoare, deoarece în inima în care se află pacea, nu mai este vrajbă, iubire de stăpânire sau frică, ci mângâierea Duhului Sfânt, iubire de Dumnezeu și de semeni. Pentru aceasta, cu smerenie ne rugăm Ție, Hristoase Dumnezeule, pentru pacea dintre oameni în fiecare țară, pentru pacea dintre popoare și pentru buna așezare a întregii lumi, ca să viețuim în bună înțelegere și să putem lucra fără împiedicare faptele plăcute Ție, slăvind iubirea de oameni a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin”. 

În 24 februarie, dată la care România sărbătorește Dragobetele, se împlinesc patru ani de la începutul Războiului din Ucraina.

De la începutul războiului și până la sfârșitul lunii ianuarie, peste 15.172 de civili au murit, între care peste 766 de copii, în timp ce alte peste 41.000 de mii de persoane au fost rănite, între care peste 2.540 de copii, potrivit statisticilor Înaltului Comisariat al ONU.

În Ucraina, atacurile constante ale Rusiei ucid și rănesc civili, distrug locuințe și afectează infrastructura critică, lăsând populația fără curent, dar și încălzire.

