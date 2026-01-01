Patriarhul BOR, Preafericitul Daniel, transmite condoleanțe familiilor celor afectați de tragedia din Elveția

Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, a transmis un mesaj de condoleanțe tuturor celor implicați în tragedia din stațiunea elvețiană Crans-Montana, unde 40 de persoane au murit și cel puțin 100 au fost rănite în incendiul izbucnit în noaptea de Anul Nou, într-un bar.

Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române a transmis condoleanțe familiilor îndurerate și a îndemnat la rugăciune pentru grabnica vindecare a celor răniți și pentru mângâierea sufletească a tuturor, relatează basilica.ro.

„Înălțăm rugăciuni către Domnul Isus Hristos”

Patriarhul și-a exprimat profunda îndurerare și i-a încredințat pe toți milostivirii lui Hristos, „Cel care este Învierea și Viața”.

„Cu profundă durere am primit vestea despre tragicul eveniment petrecut, în data de 1 ianuarie 2026, la stațiunea de schi Crans-Montana, din Elveția, în urma căruia 40 de persoane și-au pierdut viața, iar aproximativ 100 au fost rănite.

În aceste momente de întristare, înălțăm rugăciuni către Domnul Iisus Hristos, Cel ce este Învierea și Viața (cf. Ioan 11, 25), pentru odihna sufletelor celor adormiți, pentru vindecarea și grabnica însănătoșire a celor răniți și pentru consolarea și întărirea sufletească a familiilor acestora”, se menționează în mesajul Patriarhului.