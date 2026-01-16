Patriarhul Daniel: BOR dezaprobă acțiunile, atitudinile și discursurile antisemite și xenofobe

Prima pagină » Economic » Patriarhul Daniel: Biserica Ortodoxă Română dezaprobă acțiunile, atitudinile și discursurile antisemite și xenofobe din spațiul public

Cu prilejul reuniunii de lucru între reprezentanți ai cultelor religioase și reprezentanți ai Guvernului României, pe tema combaterii antisemitismului și a altor forme de intoleranță, Patriarhul Daniel a precizat că BOR dezaprobă acțiunile, atitudinile și discursurile antisemite și xenofobe.
Sursă foto: Alexandru Dobre / Mediafax Foto
Daiana Rob
16 ian. 2026, 17:14, Social

Într-un comunicat publicat, vineri, de Biroul de Presă al Patriarhiei Române, Patriarhul Daniel a oferit un mesaj public cu privire la întâlnirea desfășurată vineri, alături de reprezentanți ai Guvernului.

„Biserica Ortodoxă Română dezaprobă acțiunile, atitudinile și discursurile antisemite și xenofobe din spațiul public și își reafirmă angajamentul constant pentru cultivarea păcii și a armoniei sociale, a dialogului interreligios și a conviețuirii pașnice, fundamentate pe valorile iubirii aproapelui, ale solidarității și ale respectului reciproc”, se arată în mesajul Patriarhului Daniel.

Acesta a mai precizat că reuniunea liderilor Bisericii cu reprezentanți ai Guvernului reprezintă un demers „necesar și oportun”.

„Considerăm inițiativa organizării acestei reuniuni ca pe un demers deosebit de necesar și oportun, Statul român recunoscând cultelor rolul spiritual, educațional, social-caritabil, cultural și de parteneriat social, precum și statutul lor de factori ai păcii sociale”, a transmis Patriarhul României.

În mesajul său, Patriarhul Daniel a mai subliniat că BOR consideră faptul că „orice formă de ură, discriminare sau intoleranță este contrară mesajului Evangheliei Domnului Iisus Hristos și incompatibilă cu valorile morale care stau la baza credinței creștine”. 

