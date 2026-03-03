Prima pagină » Social » Repatriere de urgență din Israel: 318 cetățeni români au ajuns în țară prin Egipt

Repatriere de urgență din Israel: 318 cetățeni români au ajuns în țară prin Egipt

Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a asistat repatrierea a 318 cetățeni români, pe fondul degradării situației de securitate din Orientul Mijlociu. Aceștia au tranzitat Peninsula Sinai către Cairo, fiind aduși în țară, marți, cu două aeronave Tarom, sub monitorizarea Celulei de Criză.
Repatriere de urgență din Israel: 318 cetățeni români au ajuns în țară prin Egipt
Alexandra-Valentina Dumitru
03 mart. 2026, 16:17, Social

Operațiunea a fost demarată „în contextul deteriorării accentuate a situației de securitate din regiunea Orientului Mijlociu”, cetățenii fiind transportați cu două curse operate de Tarom.

Traseul acestora a început duminică, când au trecut din Israel în Egipt prin punctul de trecere a frontierei Taba. Pe parcursul întregii călătorii prin Peninsula Sinai, grupul a beneficiat de protecția autorităților române.

„Cetățenii români au fost însoțiți pe tot parcursul traseului, prin Peninsula Sinai, spre Cairo, de o echipă consulară mobilă din cadrul Ambasadei României în Egipt și, ulterior, au fost asistați de reprezentanții misiunii diplomatice române în aeroportul internațional Cairo”, precizează MAE.

Scopul acestei asistențe a fost facilitarea dialogului cu autoritățile egiptene, dar și „asigurarea desfășurării fără impedimente a procedurilor de îmbarcare”.

Ministerul monitorizează în continuare românii rămași în regiunea de conflict.

„Celula de Criză a MAE, prin intermediul misiunilor diplomatice și al oficiilor consulare ale României din regiune, menține contactul cu cetățenii români afectați de conflictul din Orientul Mijlociu, precum și cu autoritățile statelor din regiune, în vederea continuării acordării asistenței consulare, cu prioritizarea siguranței acestora și în funcție de evoluția situației de securitate”.

Recomandarea video

Cristina Chiriac, propunererea pentru funcția de procuror general, „eroină” într-un raport european privind atacuri la liberatea presei
G4Media
Iran, țară cu regim teocratic, aflată în plin război cu SUA, are 6 universități în top 1.000 Shanghai. România, în democrație, are 0
Gandul
Amendă de 10.000 lei, de la 1 martie 2026, pentru românii care 'uită' să declare acest lucru ⤵️
Cancan
FOTO. Anamaria Prodan a încălzit atmosfera cu apariția în costum de baie, la Predeal, deşi temperatura e cu minus!
Prosport
„Astăzi au zero”: americanii au scufundat Shahid Bagheri, cea mai mare navă de război a Iranului. Momentul atacului
Libertatea
Ce obiecte nu trebuie să-ți lipsească din casă în luna martie. Îți vor purta noroc și vor atrage banii, sănătatea și iubirea în viața ta
CSID
România va produce drone militare autonome dotate cu muniție. Orbotix Industries, consorțiu cu trei firme românești
Promotor