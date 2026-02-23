15 minute pe zi pot schimba o viață. „Fitness pentru mintea copiilor”, campania care îi invită pe părinți și profesori să citească cu voce tare

Patru organizații – Asociația InfinitEdu, Fundația Bosch România, Digital Nation și Opera Comică pentru Copii – au adus la aceeași masă 12 edituri și librării din România pentru o mobilizare rar întâlnită în jurul lecturii pentru copii. Împreună, au construit un program de șase săptămâni dedicat părinților, profesorilor și copiilor, cu ateliere, concursuri, vizite ale autorilor în școli și sute de cărți oferite cadou.

Organizatorii îi încurajează pe părinți și profesori să citească cu voce tare, să pună întrebări în timpul lecturii și să transforme cele 15 minute zilnice într-un ritual care hrănește imaginația copiilor.

„Citiți cu voce tare. Discutați și adresați-vă întrebări în timpul lecturii. Citiți împreună cel puțin 15 minute pe zi. Cultivați-le imaginația. Se vor bucura toată viața”, este îndemnul spotului oficial al campaniei.

Pentru părinți: lectură, dialog și zeci de premii

„Nu îți poți proteja copilul de maratonul vieții. Dar îl poți pregăti.” Așa începe invitația adresată părinților.

Campania a început în luna februarie și se desfășoară pe parcursul a șase săptămâni, până pe 15 martie 2026. Mămici, tătici, bunici și îngrijitori sunt încurajați să transforme lectura într-un ritual zilnic. Participarea înseamnă cel puțin 15 minute de citit pe zi și o conversație sinceră după fiecare poveste.

Cei care acceptă provocarea pot câștiga, săptămânal, zeci de premii. Însă miza nu sunt premiile. Organizatorii vorbesc mai ales despre „darurile” pe care le primesc copiii: conexiune autentică, dorința de cunoaștere, un vocabular mai bogat și șanse considerabil mai mari de a-și finaliza studiile și de a avea un viitor stabil.

Pentru profesori: două tipuri de concursuri

Campania nu se adresează însă doar familiilor. Și profesorii sunt invitați să transforme cititul într-un exercițiu zilnic de gândire la clasă.

Cadrele didactice pot participa la două competiții separate. Prima presupune un concurs săptămânal, prin tragere la sorți. Profesorii descriu un moment real de lectură desfășurat la clasă – înainte, în timpul sau după citirea unui text – iar în fiecare săptămână sunt oferite șase premii, câte două pentru fiecare nivel: preșcolar, primar și gimnazial.

Pe lângă extragerile săptămânale, campania include și concursul pentru Marile Premii, jurizat. Aici, profesorii își prezintă propriul mod de lucru la clasă: ce texte aleg, ce metode folosesc, cum îi ajută pe copii să gândească dincolo de cuvintele din pagină. Sunt evaluate dovezi concrete din activitatea elevilor: pagini din caiete, scheme, desene sau reflecții care arată cum au înțeles textul. La final, vor fi desemnați trei câștigători, câte unul pentru fiecare nivel de învățământ.

Ateliere pentru părinți și copii

Campania nu rămâne doar online. Sunt organizate și ateliere față în față pentru părinți și copii, coordonate de formatori și experți în educație, care lucrează direct cu familiile pentru a arăta cum lectura poate deveni un dialog. Sesiunile sunt interactive și oferă modele practice de conversații și exerciții aplicabile acasă.

În același timp, programul include și întâlniri dedicate celor care lucrează zi de zi cu lectura: bibliotecari, profesori de gimnaziu, învățători și educatori.

Festivalul Cărților Deschise, la Opera Comică pentru Copii

În cadrul campaniei, Opera Comică pentru Copii găzduiește și Festivalul Cărților Deschise, un eveniment care pornește de la ideea că lectura nu este doar un act solitar, ci o experiență care poate fi trăită activ. Copiii sunt invitați să citească, să creeze, să exploreze și să intre în dialog cu poveștile, într-un cadru deschis și prietenos.

Fiecare ediție include lansări de carte, întâlniri cu autori, vizionări de ecranizări și dezbateri interactive, transformând cartea într-un punct de plecare pentru joc, conversație și imaginație. Pe parcursul festivalului, copiii pot participa la ateliere de lectură, ilustrație și creație, alături de autori și ilustratori contemporani.

Programul cuprinde și activități practice, precum realizarea de semne de carte sau exerciții creative care îi apropie firesc de lectură. Intrarea este gratuită.

O alianță fără precedent pentru lectură

Campania este susținută de 12 edituri și librării partenere, care oferă coduri de reducere, cataloage curatoriate pe vârste și peste 500 de cărți cadou. Este una dintre cele mai ample mobilizări din ultimii ani în jurul lecturii pentru copii, reunind ONG-uri, instituții culturale, edituri și profesori în jurul aceluiași obiectiv.

Potrivit organizatorilor, miza este clară: „Să convingem cât mai mulți părinți și profesori să introducă rutine de lectură cu voce tare timp de minimum 15 minute pe zi și să discute cu copiii despre ceea ce citesc”.

La final, totul se reduce la un obicei simplu. Dacă lectura devine parte din rutina zilnică, mintea copiilor se antrenează zi de zi. Iar 15 minute pot însemna, peste ani, mai mult decât o poveste spusă înainte de somn.