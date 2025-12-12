Pseudomonas aeruginosa la Spitalul de Copii Iași. Ministrul Sănătății: A fost constituită celulă de criză

Pseudomonas aeruginosa a fost identificată la Spitalul de Copii Iași în 6 din cele 8 probe analizate. Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, merge la Iași pentru coordonarea directă a intervenției la nivel local.

Neconformități la probele de apă

Buletinele de analiză emise de DSP Iași indică neconformități grave. 7 din cele 8 probe analizate au fost necorespunzătoare pentru parametrul clor rezidual liber, valorile înregistrate fiind sub limita minimă admisă.

6 din cele 8 probe au fost necorespunzătoare microbiologic, prin depășirea valorilor de referință pentru numărul total de bacterii mezofile. În 6 probe a fost identificată prezența bacteriei Pseudomonas aeruginosa, în valori peste pragul de referință admis.

Celulă de criză la Ministerul Sănătății

La nivelul Ministerului Sănătății a fost constituită o celulă de criză. În celulă au fost incluse spitalele de urgență pentru copii din București – „Grigore Alexandrescu” și „Marie Curie”, Spitalul Județean de Urgență Suceava și alte unități sanitare.

Aceste unități se află în stand-by și sunt coordonate direct de Ministerul Sănătății, în eventualitatea transferului unor pacienți din Spitalul de Copii Iași.

Testare microbiologică pentru pacienți și personal

Ministrul Sănătății a dispus DSP Iași testarea microbiologică a pacienților și a personalului medical. Măsura are ca scop prevenirea oricărui risc epidemiologic sau microbiologic la nivelul spitalului.

Alexandru Rogobete coordonează situația împreună cu DSU, ISU și Prefectul, în cadrul mecanismelor instituționale de intervenție. Situația este monitorizată permanent, iar toate deciziile sunt luate exclusiv pe baza evaluărilor tehnice.

Șapte copii au murit în septembrie la Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii „Sfânta Maria” din Iași, infectați în secția de terapie intensivă cu bacteria Serratia marcescens.