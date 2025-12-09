Copii cu dizabilități evacuați dintr-un centru din Zalău în care s-a simțit miros de gaz

Pompierii militari au intervenit marți în urma unei sesizări privind existența unor scurgeri de gaz la un centru pentru copii cu dizabilități din municipiul Zalău.

Echipajelele ajunse la fața locului au constatat că, în camera tehnică, unde sunt amplasate două centrale termice pe gaz natural, s-au declanșat detectoarele de gaz, fiind perceput miros specific.

Angajații și copiii din centru au fost evacuați preventiv. Este vorba de 86 de persoane. Nu au fost înregistrate victime.

Un echipaj al distribuitorului de gaze a sistat alimentarea imobilului până la remedierea defecțiunilor de către o firmă autorizată aflată la fața locului.