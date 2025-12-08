Alertă în Franța. O epidemie care afectează copiii a blocat activitățile în maternități și secțiile de pediatrie

Epidemia afectează întreaga Franța, dar problema cea mai mare este în regiunea Île-de-France. Zona se confruntă cu a șasea săptămână de epidemie și autoritățile au declarat „alertă epidemică”, potrivit unui comunicat de presă emis de Agenția Regională de Sănătate (ARS) Île-de-France pe 8 decembrie.

Având în vedere că serviciile de urgență pediatrică din regiunea Île-de-France sunt suprasolicitate, 16 bebeluși au fost transferați în spitale din regiunile învecinate, a mai transmis ARS, conform Le Figaro.

Presiune în departamentele de urgență pediatrică

Departamentele de urgență pediatrică din regiunea Île-de-France sunt pline.

„Avem 36 de paturi în acest departament, iar toate cele 36 sunt ocupate”, a declarat luni dimineață, la Radio France un medic pediatru de la Spitalul Robert Debré din Paris, care are cel mai mare departament de pediatrie din regiunea Île-de-France.

Între 24 și 30 noiembrie, numărul de vizite la camera de gardă pentru bronșiolită a crescut cu 7,4% pentru copiii sub 2 ani și chiar cu 9,7% pentru copiii sub 1 an, față de săptămâna precedentă. Cu toate acestea, situația pare să se fi stabilizat din 29 noiembrie, „ajungând la un nivel comparabil cu cele observate în sezonul trecut”, a adăugat Agenția Regională de Sănătate (ARS) Île-de-France,

Probleme cu vaccinul

Iarna 2022-2023 a fost marcată de o epidemie de bronșiolită foarte severă, camerele de gardă pediatrică din Franța fiind asaltate de pacienți. Din septembrie 2023, un tratament preventiv este disponibil pentru copiii mici. Este vorba despre Beyfortus care este un vaccin prescris de pediatri. Acest tratament acționează ca un scut temporar împotriva virusului respirator, principala cauză a bronșiolitei.

Începând cu 1 septembrie 2025, tratamentul este disponibil și în maternitate. Cu toate acestea, pentru copiii născuți înainte de această dată, vaccinarea este în continuare obligatorie la cabinetul pediatrului. Eficacitatea și siguranța tratamentului au fost confirmate de mai multe studii, iar acesta reduce riscul de spitalizare la terapie intensivă cu 80%.

În noiembrie anul trecut, Societatea Franceză de Pediatrie a avertizat că mai puțin de jumătate dintre bebelușii născuți între februarie și august erau protejați împotriva bronșiolitei.