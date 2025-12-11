Prima pagină » Social » Anchetă la un liceu de elită din Galați, după ce o profesoară ar fi amenințat elevii cu un briceag: Vă tai degetele dacă nu sunteți cuminți / Dascălul: A fost o glumă

O profesoară de la un liceu de elită din Galați este anchetată și a fost suspendată după ce ar fi amenințat elevii cu un briceag în timpul orelor, spunându-le „Vă tai degetele dacă nu sunteți cuminți”, incident care a determinat părinții să sesizeze poliția și să-și transfere copilul la altă școală.
Gabriel Pecheanu
11 dec. 2025, 08:06, Social

O profesoară de la Colegiul Național „Mihail Kogălniceanu” din Galați este cercetată pentru purtare abuzivă și port fără drept de obiecte periculoase, după ce mai mulți elevi au reclamat că ar fi fost amenințați în timpul orelor cu un briceag. Cadrul didactic a fost suspendat de la catedră, iar poliția și Inspectoratul Școlar au deschis anchete paralele, notează Viața Liberă.

Amenințări în timpul orelor: „Vă tai degetele dacă nu sunteți cuminți”

Totul a pornit de la o sesizare a unui părinte, care susținea că profesoara are un comportament „inadecvat și agresiv” cu elevii. Potrivit acestei sesizări, în data de 20 noiembrie, un elev ar fi povestit acasă că profesoara le-ar fi spus colegilor că le „va tăia degetele dacă nu sunt cuminți”, folosind un briceag pe care îl avea în geantă.

Speriat, copilul ar fi refuzat să mai meargă la cursuri și, ulterior, familia a decis transferul la o altă unitate de învățământ din oraș. Părinții au sesizat imediat poliția, care a început cercetările.

Contactat de jurnaliști, directorul Colegiului Național „Mihail Kogălniceanu” a confirmat că situația a ajuns în atenția conducerii unității, care a luat măsuri imediate.

„La nivelul școlii s-a procedat conform regulamentului. Consiliul de administrație a decis suspendarea temporară a cadrului didactic până la clarificarea situației”, a transmis conducerea unității.

Surse din rândul anchetatorilor confirmă că profesoara este vizată în două dosare: unul pentru purtare abuzivă față de elevi și un altul pentru portul sau folosirea fără drept a unui obiect periculos.

Inspectoratul Școlar: „Vom aplica legea după finalizarea anchetei”

Inspectoratul Școlar Județean Galați monitorizează cazul. Purtătorul de cuvânt al instituției, prof. Adrian Silivestru, a precizat că măsurile luate de școală sunt conforme cu legislația în vigoare.

„Conducerea liceului a procedat conform legii, iar profesoara în cauză a fost temporar suspendată până vom avea un rezultat final. În acel moment, vom aplica și noi legea, în funcție de concluziile anchetei. Îi asigurăm pe părinți că orele vor fi suplinite, iar actul educațional se va desfășura normal”, a declarat Adrian Silivestru.

Reacția profesoarei: „A fost doar o glumă”

Deși nu a putut fi contactată direct, potrivit surselor, profesoara le-ar fi spus anchetatorilor că briceagul era folosit „pentru a curăța fructe” și că amenințarea la adresa elevilor ar fi fost „doar o glumă”.

