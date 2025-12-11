Prima pagină » Social » Incendiu într-un bloc cu zece etaje din Arad. Locatarii au fost evacuați

Incendiu într-un bloc cu zece etaje din Arad. Locatarii au fost evacuați

Un incendiu a izbucnit joi într-un bloc cu zece etaje din Arad. Locatarii au fost evacuați. La fața locului se află numeroase echipaje de la ISU.
Incendiu într-un bloc cu zece etaje din Arad. Locatarii au fost evacuați
Petru Mazilu
11 dec. 2025, 08:21, Social

ISU a anunțat că pe scara blocului cu zece etaje de pe strada Gheorghe Magheru din orașul Arad este foarte mult fum.

În misiune au fost trimiși pompierii militari din cadrul Detașamentului Arad cu o autospecială de intervenție și salvare de la înălțimi, o autospecială de stingere, o autospecială de descarcerare și două ambulanțe SMURD.

Incendiul, care a izbucnit la tabloul electric din cabina liftului, a fost stins. Pompierii au rămas la fața locului pentru a elimina fumul.

Din bloc s-au evacuat 20 de persoane. Alte șapte persoane au fost ajutate să iasă din bloc de pompieri.

Nicio persoană nu necesită îngrijiri medicale, a precizat ISU Arad.

