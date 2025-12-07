Prima pagină » Știri externe » Incendiu într-un club de noapte din India: 23 de oameni au murit. Premierul Narendra Modi a transmis condoleanțe familiilor victimelor

Incendiu într-un club de noapte din India: 23 de oameni au murit. Premierul Narendra Modi a transmis condoleanțe familiilor victimelor

Cel puțin 23 de oameni au murit, în noaptea de sâmbătă spre duminică, în urma unui incendiu pornit într-un club de noapte din statul Goa, India. Printre aceștia se aflau și turiști.
Incendiu într-un club de noapte din India: 23 de oameni au murit. Premierul Narendra Modi a transmis condoleanțe familiilor victimelor
Sursă foto: captură video / X
Daiana Rob
07 dec. 2025, 07:34, Știri externe

Potrivit declarațiilor date, duminică, de ministrul-șef al statului indian Goa, Pramod Sawant, incendiul a izbucnit la scurt timp după miezul nopții, într-un clubul Arpora, popular în nordul statului indian.

În incendiu au murit cel puțin 23 de oameni. Dintre aceștia, trei sau patru erau turiști, iar ceilalți erau angajați în bucătăria localului.

Incendiul a survenit în urma exploziei unui cilindru de gaz. Flăcările au fost stinse, iar cele 23 de cadavre au fost recuperate, potrivit agenției de știri Press Trust India, citată de Associated Press.

Ministrul-șef din Goa a precizat că guvernul va demara o anchetă pentru a determina circumstanțele care au dus la explozia cilindrului de gaz, și a identifca dacă reprezentanții clubului au respectat normele de siguranță pentru incendii, dar și normele de construcție.

Într-o postare pe rețele sociale, Premierul Indiei, Narendra Modi, a transmis că incidentul că incidentul este unul „foarte trist”, dar și că a vorbit cu ministrul-șef al statului Goa despre tragedie. Mondi a precizat că guvernul „va oferi toată asistența necesară celor care au fost afectați”, transmițând și condoleanțe familiilor celor 23 de victime care au murit în urma incendiului din clubul de noapte.

Accidentele care implică explozia cilindrelor de gaze au mai fost întâlnite în India. Acestea se soldează deseori cu victime, subliniind nevoia autorităților de a implementa noi protocoale de siguranță, dar și supravegherea acestora.

Coasta vestică a statului Goa este una dintre cele mai populare destinații turistice ale Indiei, datorită plajelor.

Recomandarea video

Sprijinul pentru Israel este „nucleul esenţial, neschimbat” al politicii germane, declară cancelarul Merz la Întâlnirea cu preşedintele israelian Isaac Herzog
G4media
Bunica Veruța a ajuns virală pe rețelele sociale. Poveștile sale savuroase i-au adus popularitate
Gandul
Și-a părăsit iubita medic pentru Rodica Stănoiu! Noi detalii despre 'puiuțul' fostei ministrese a Justiției
Cancan
FOTO. Iubita lui Cristiano Ronaldo, în costum de baie în vacanța din Golful Persic
Prosport
Brazii de Crăciun din Danemarca au invadat piețele din București. Cât costă anul acesta?
Libertatea
Medicamentul vechi de peste 100 de ani care ar putea schimba viața persoanelor cu diabet zaharat de tip 1
CSID
Tesla Model 3 Standard, disponibilă și în România. E cea mai ieftină Tesla și poate fi luată în rate
Promotor