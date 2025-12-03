Stația meteo Vlădeasa, distrusă de un incendiu în urmă cu cinci luni, a fost reconstruită

Prefectul județului Cluj, Maria Forna, a vizitat miercuri stadiul lucrărilor de reabilitare a stației meteorologice amplasate pe Vârful Vlădeasa, la 1836 m.

Cabana stației a fost grav afectată de un incendiu în data de 24 iunie. „Vestea bună este că în această perioadă a fost ridicată noua cabană care va deservi activitatea celor 5 meteorologi. În următoarele zile, meteorologii se vor reloca din cele 2 containere donate prin Comitetul Județean pentru Situații de Urgență, în cabana reconstruită”, a declarat prefectul.

Maria Forna a spus că drumul până la obiectiv simbol al județului Cluj încă din anul 1961 a fosr reabilitat și modernizat.

ANM a anunțat în iunie, după incendiu, că „pagubele materiale sunt din păcate foarte mari având în vedere efectele asupra cabanei şi anexei”.

La incendiu au intervenit pompieri și salvamontiști și nu au fost înregistrate victime. Focul s-a extins rapid din cauza vântului.