Prima pagină » Social » Stația meteo Vlădeasa, distrusă de un incendiu în urmă cu cinci luni, a fost reconstruită

Stația meteo Vlădeasa, distrusă de un incendiu în urmă cu cinci luni, a fost reconstruită

Stația meteorologică Vlădeasa din județul Cluj, distrusă de un incendiu în urmă cu cinci luni, a fost reconstruită.
Stația meteo Vlădeasa, distrusă de un incendiu în urmă cu cinci luni, a fost reconstruită
Foto: Prefectura Cluj
Cosmin Pirv
03 dec. 2025, 22:35, Social

Prefectul județului Cluj, Maria Forna, a vizitat miercuri stadiul lucrărilor de reabilitare a stației meteorologice amplasate pe Vârful Vlădeasa, la 1836 m.

Cabana stației a fost grav afectată de un incendiu în data de 24 iunie. „Vestea bună este că în această perioadă a fost ridicată noua cabană care va deservi activitatea celor 5 meteorologi. În următoarele zile, meteorologii se vor reloca din cele 2 containere donate prin Comitetul Județean pentru Situații de Urgență, în cabana reconstruită”, a declarat prefectul.

Maria Forna a spus că drumul până la obiectiv simbol al județului Cluj încă din anul 1961 a fosr reabilitat și modernizat.

ANM a anunțat în iunie, după incendiu, că „pagubele materiale sunt din păcate foarte mari având în vedere efectele asupra cabanei şi anexei”.

La incendiu au intervenit pompieri și salvamontiști și nu au fost înregistrate victime. Focul s-a extins rapid din cauza vântului.

Christine Lagarde avertizează că folosirea activelor ruseşti îngheţate pentru împrumuturi către Ucraina este ”forţată” juridic şi financiar
G4media
Cum poți să câștigi în doar 100 de zile suma de 23.000 de euro în Germania. Care este condiția principală
Gandul
Teroare publică pentru o celebră cântăreață din România! Cine e influentul milionar care o amenință că-i distruge cariera
Cancan
Mădălina Ghenea i-a înnebunit pe arabi. Cum și-a făcut apariția în Qatar
Prosport
Cât costă un kilogram de șorici la Târgul de Crăciun Timișoara 2025? Cu banii aceștia poți cumpăra aproape 10 kg de cotlet de porc
Libertatea
Ce se întâmplă cu pensiile din ianuarie 2026? Ministrul Muncii a clarificat situația
CSID
Cea mai ciudată probă de rezistență a fost făcută de un producător auto chinez - Video
Promotor