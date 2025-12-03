Prima pagină » Social » Rafila: România, cea mai mare creștere din UE în ceea ce privește studiile clinice

Rafila: România, cea mai mare creștere din UE în ceea ce privește studiile clinice

În România, numărul de studii clinice s-a triplat, fiind înregistrată cea mai mare creștere din Uniunea Europeană în acest domeniu, spune Alexandru Rafila, fost ministru al Sănătății.
Foto: Facebook/Alexandru Rafila
Fostul ministru al Sănătății, Alexandru Rafila, a participat miercuri la lansarea platformei online studiiclinice.anm.ro, care facilitează accesul la informațiile privind studiile clinice din România. Platforma este un rezultat al colaborării dintre Agenția Națională a Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale din România și Hubul de Inovație în Sănătate.

„Este încă un exemplu clar că parteneriatul public–privat funcționează. Pacienții si specialiștii deopotrivă se pot informa despre studiile clinice, despre beneficii, riscuri, dar și despre modul în care pot participa la aceste studii”, arată Alexandru rafila.

El spune că Hubul de Inovație în Sănătate este o inițiativă a Alianței Universitare G6-UMF, industriei farmaceutice, reprezentată de Local American Working Group, în parteneriat cu Ministerul Sănătății. La inițiativă s-au alăturat organizații reprezentative de pacienți, industria farmaceutică, asociații profesionale medicale și reprezentanți ai mediului academic.

Rafila mai spune că un alt pas important înregistrat în ultima perioadă a fost reprezentat de triplarea numărului de studii clinice din România: Țara noastră a înregistrat, în ultimii doi ani, cea mai rapidă creștere din Uniunea Europeană în domeniul studiilor clinice, un semnal clar că potențialul nostru este real și recunoscut”.

