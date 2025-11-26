Pariuri nebunești, videoclipuri virale, apeluri în zori de zi. Cine este Vlad Tenev, noul guru care dezbină piețele bursiere

The Wall Street Journal relatează despre ascensiunea lui Vlad Tenev și despre cum platforma a transformat investițiile într-un fenomen de masă.

În Las Vegas, pe scena summitului anual al Robinhood, Vlad Tenev apare îmbrăcat într-un costum de curse și pantofi Nike personalizați. „Ați ales unul dintre cele mai intense stiluri de viață care există”, le spune el sutelor de mici investitori care au venit să-l asculte.

Robinhood, de la comisioane zero la tranzacții speculative

Robinhood a devenit poarta de acces către lumea investițiilor pentru milioane de americani. Fondată în 2013 cu promisiunea revoluționară de comisioane zero, în anii post-pandemici s-a transformat în ceva diferit.

Platforma nu mai oferă doar acțiuni, ci opțiuni zero-day, criptomonede, memecoins și instrumente speculative care până de curând erau apanajul profesioniștilor. Criticii spun că aici începe „gamificarea”, ideea că finanțele au devenit atât de simple, rapide și distractive încât seamănă cu un cazinou.

Pentru susținători, însă, Robinhood a deschis pur și simplu accesul la instrumente rezervate anterior elitei. Vlad Tenev a reușit să creeze o comunitate de investitori hiperactivi care tranzacționează zilnic pe platformă.

„El construiește un cult” în jurul Robinhood

WSJ îl citează pe Aaron Cook, un instalator în vârstă de 28 de ani. Cu câștigurile obținute din tranzacțiile sale pe Robinhood, a reușit să cumpere un Jeep Wrangler și o casă în valoare de 60.000 de lire sterline.

„El construiește un cult”, spune Aaron Cook despre Vlad Tenev. Există persoane precum Abishek Gopal care se trezesc la 6:30 pentru a tranzacționa opțiuni cu expirare zilnică pe Robinhood.

„Dacă 500 de lire sterline pot deveni 50.000, voi încerca”, spune Gopal. Este o lume suspendată între visul de a te îmbogăți rapid și riscuri extrem de mari.

În noiembrie, Nasdaq a pierdut 6%, iar bitcoin a pierdut 20%. Investitorii cei mai expuși, adesea îndatorați prin Robinhood, își amplifică câștigurile, dar își multiplică pierderile.

Traderii hiperactivi susțin modelul de afaceri Robinhood

La Robinhood nu ascund faptul că traderii hiperactivi susțin modelul de afaceri. În ultimul trimestru, 78% din veniturile din tranzacții ale platformei au provenit din opțiuni și criptomonede.

Vlad Tenev a promovat acest segment prin strategii agresive. „Am alocat cei mai buni ingineri ai noștri investitorilor cei mai activi”, explică el pentru The Wall Street Journal.

Aceasta este o schimbare radicală față de zilele negre ale cazului GameStop din 2021, când Robinhood a fost acuzat că blochează tranzacțiile cu acțiuni meme. De atunci, Tenev a vorbit pe larg despre „investitorul mediu, prudent”, dar cifrele arată că esența afacerii Robinhood se află în altă parte.

Robinhood în S&P 500, Tenev valorează 4,5 miliarde

Astăzi, Robinhood a ieșit din abis. Acțiunile sale s-au triplat în ultimul an, iar compania a intrat în S&P 500 în locul Caesars Entertainment.

Valoarea participației personale a lui Vlad Tenev se apropie de 4,5 miliarde de lire sterline. Însă îndoielile și criticile asupra Robinhood rămân. „Nu trebuie trecut cu vederea faptul că un cazinou a părăsit indicele S&P 500 și Robinhood a intrat în el”, a declarat Tyler Gellasch, directorul Healthy Markets Association.

Între timp, Vlad Tenev continuă să-și spună propria poveste prin evenimente în stil concert, conferințe de presă inspirate din interviurile de după meciurile NBA și videoclipuri virale. În aceste videoclipuri conduce prin dealurile franceze vorbind despre „tokenizare”, noua frontieră pe care o vede pentru Robinhood.

Publicul îl urmează pe Vlad Tenev cu entuziasm. La summitul de la Las Vegas, coada pentru un selfie cu el se întindea pe toată lungimea sălii.

Investitorii știu că petrecerea pieței s-ar putea termina în orice zi, dar nu intenționează să stea și să privească prin Robinhood. „Nu-mi permit să stau în afara pieței”, spune unul dintre ei. Este mantra erei Robinhood condusă de Vlad Tenev: entuziasm, adrenalină, risc.