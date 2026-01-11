Prima pagină » Economic » Ministrul Energiei, despre prețul gazului, din aprilie: În cel mai rău caz, vom avea o prelungire a plafonării

Ministrul Energiei Bogdan Ivan susține că, din aprilie, când expiră actualul sistem de plafonare a prețului la gaze naturale, nu se așteaptă la creșteri de prețuri, dar spune că, în cel mai rău caz, plafonarea va fi prelungită.
Cosmin Pirv
11 ian. 2026, 20:34, Economic

Bogdan Ivan spune că actuala schemă de plafonare a prețului la gaze naturale asigură un preț stabil până în 31 martie.

De asemenea, ministrul Energiei susține că nu se așteaptă ca prețurile să crească după această dată, dar că s-au făcut pregătiri astfel încât România „să nu sufere un șoc”.

„Am început încă de anul trecut, din septembrie, o gândire în care la 31 martie, când se termină această schemă de plafonare, România să nu sufere un șoc, la fel ca și în cazul energiei electrice, să aibă o creștere abruptă a prețului la gazele naturale. În momentul de față avem, după ce am setat aceste lucruri cu întreaga piață, avem prețuri, oferte în piață și sub prețul plafonat astăzi, și am mare încredere că în modul în care am făcut organizarea pentru data 31 martie nu o să avem creșteri de prețuri”, a spus Bogdan Ivan, duminică seara, la Digi24.

Ministrul spune că, în cazul în care vor apărea perturbări, „am pregătit alternativa”.

„Să avem o reducere graduală a acestui plafon timp de un an de zile, până în 2027, pentru a proteja persoanele fizice și companiile de o creștere bruscă prețului la gaze naturale. Așa că, în cel mai rău caz, vom avea o prelungire de un an de zile cu o reducere graduală a acestui plafon, dar în mod normal astăzi avem oferte sub prețul plafonat”, a mai spus Bogdan Ivan.

