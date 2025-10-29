Compania-mamă a Google înregistrează primul trimestru cu venituri de 100 de miliarde de dolari

Compania-mamă a Google a anunțat miercuri primul său trimestru cu venituri de peste 100 de miliarde de dolari, o etapă importantă care ilustrează puterea neclintită a imperiului său internet în contextul amenințărilor legale și concurențiale.
Vestea creșterii accelerate a veniturilor și profiturilor Alphabet Inc. vine în urma unei hotărâri judecătorești în cazul de monopol istoric al Departamentului de Justiție al SUA împotriva motorului de căutare dominant al Google, care a fost considerată pe scară largă ca o mustrare ușoară care nu va afecta compania.
Alphabet a avut o performanță excelentă în perioada iulie-septembrie, înregistrând un profit de aproape 35 de miliarde de dolari, sau 2,87 dolari pe acțiune, o creștere de 33% față de aceeași perioadă a anului trecut.
Veniturile au crescut cu 16% față de anul trecut, ajungând la 102,3 miliarde de dolari.
Ambele cifre au depășit cu ușurință previziunile analiștilor care influențează piața bursieră, scrie AP.
Investitorii au sărbătorit cifrele din al treilea trimestru, determinând o creștere de 6% a prețului acțiunilor Alphabet în tranzacțiile prelungite de miercuri.
Aceasta se adaugă la o creștere de 30% a acțiunilor Alphabet, care a generat o avere de aproape 770 de miliarde de dolari pentru acționari de la începutul lunii septembrie.
Creatorul ChatGPT, OpenAI, și Perplexity au lansat browsere web bazate pe inteligență artificială pentru a concura cu browserul Chrome al Google, lider în industrie, pe care Departamentul de Justiție a încercat fără succes să-l convingă pe Metha să ordone vânzarea.
Însă Google a implantat mai multe funcții de inteligență artificială atât în motorul său de căutare, cât și în Chrome, precum și în alte produse ale sale, ca parte a eforturilor sale de a-și proteja teritoriul, extinzându-se în același timp către noi frontiere tehnologice.
Ca semn al progreselor înregistrate de aceste eforturi, CEO-ul Alphabet, Sundar Pichai, a dezvăluit miercuri că aplicația Gemini bazată pe inteligență artificială a Google are acum 650 de milioane de utilizatori lunari.
La fel ca alte companii tehnologice importante, Google și-a finanțat ambițiile în domeniul inteligenței artificiale cu o serie de cheltuieli care au stârnit îngrijorări cu privire la o potențială bulă care va exploda în cele din urmă.
Alphabet preconizează acum un buget de 91-93 miliarde de dolari pentru cheltuieli de capital în acest an, în creștere față de 85 miliarde de dolari în raportul trimestrial anterior publicat în iulie, cea mai mare parte a banilor fiind alocată pentru centrele de date masive necesare pentru alimentarea AI.
Entuziasmul pentru AI a fost un avantaj pentru divizia Cloud a Google, care supraveghează centrele de date pentru alte companii, o inițiativă care a devenit cea mai rapidă parte în creștere a Alphabet.
Google Cloud a înregistrat venituri de 15,2 miliarde de dolari în ultimul trimestru, în creștere cu 34% față de anul trecut.