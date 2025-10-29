Compania-mamă a Google înregistrează primul trimestru cu venituri de 100 de miliarde de dolari

Compania-mamă a Google a anunțat miercuri primul său trimestru cu venituri de peste 100 de miliarde de dolari, o etapă importantă care ilustrează puterea neclintită a imperiului său internet în contextul amenințărilor legale și concurențiale.

Vestea creșterii accelerate a veniturilor și profiturilor Alphabet Inc. vine în urma unei hotărâri judecătorești în cazul de monopol istoric al Departamentului de Justiție al SUA împotriva motorului de căutare dominant al Google, care a fost considerată pe scară largă ca o mustrare ușoară care nu va afecta compania.

Performanțe excelente

Alphabet a avut o performanță excelentă în perioada iulie-septembrie, înregistrând un profit de aproape 35 de miliarde de dolari, sau 2,87 dolari pe acțiune, o creștere de 33% față de aceeași perioadă a anului trecut.

Veniturile au crescut cu 16% față de anul trecut, ajungând la 102,3 miliarde de dolari.

Ambele cifre au depășit cu ușurință previziunile analiștilor care influențează piața bursieră, scrie AP.

Creștere cu 30% a acțiunilor Alphabet la bursă

Investitorii au sărbătorit cifrele din al treilea trimestru, determinând o creștere de 6% a prețului acțiunilor Alphabet în tranzacțiile prelungite de miercuri.

Aceasta se adaugă la o creștere de 30% a acțiunilor Alphabet, care a generat o avere de aproape 770 de miliarde de dolari pentru acționari de la începutul lunii septembrie.

Creatorul ChatGPT, OpenAI, și Perplexity au lansat browsere web bazate pe inteligență artificială pentru a concura cu browserul Chrome al Google, lider în industrie, pe care Departamentul de Justiție a încercat fără succes să-l convingă pe Metha să ordone vânzarea.

Google face orice să-și protejeze teritoriul

Însă Google a implantat mai multe funcții de inteligență artificială atât în motorul său de căutare, cât și în Chrome, precum și în alte produse ale sale, ca parte a eforturilor sale de a-și proteja teritoriul, extinzându-se în același timp către noi frontiere tehnologice.

Ca semn al progreselor înregistrate de aceste eforturi, CEO-ul Alphabet, Sundar Pichai, a dezvăluit miercuri că aplicația Gemini bazată pe inteligență artificială a Google are acum 650 de milioane de utilizatori lunari.

La fel ca alte companii tehnologice importante, Google și-a finanțat ambițiile în domeniul inteligenței artificiale cu o serie de cheltuieli care au stârnit îngrijorări cu privire la o potențială bulă care va exploda în cele din urmă.

Buget de 93 de miliarde de dolari pentru cheltuieli de capital

Alphabet preconizează acum un buget de 91-93 miliarde de dolari pentru cheltuieli de capital în acest an, în creștere față de 85 miliarde de dolari în raportul trimestrial anterior publicat în iulie, cea mai mare parte a banilor fiind alocată pentru centrele de date masive necesare pentru alimentarea AI.

Entuziasmul pentru AI a fost un avantaj pentru divizia Cloud a Google, care supraveghează centrele de date pentru alte companii, o inițiativă care a devenit cea mai rapidă parte în creștere a Alphabet.

Google Cloud a înregistrat venituri de 15,2 miliarde de dolari în ultimul trimestru, în creștere cu 34% față de anul trecut.