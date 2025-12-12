Prima pagină » Comunicate » Synology® lansează BC800Z, o cameră cu AI, lentilă varifocală și rezoluție 4K

Synology® lansează BC800Z, o cameră cu AI, lentilă varifocală și rezoluție 4K

Synology lansează camera de supraveghere BC800Z, o cameră de tip bullet cu lentilă varifocală, rezoluție 4K și dotată cu funcții avansate de inteligență artificială. Combinând imagini foarte clare, performanță bună în condiții de iluminare scăzută și rezistență certificată, BC800Z este concepută pentru a oferi supraveghere inteligentă pentru afacerile moderne.
Synology® lansează BC800Z, o cameră cu AI, lentilă varifocală și rezoluție 4K
Mediafax
12 dec. 2025, 18:24, Comunicate

„BC800Z se bazează pe un deceniu de experiență Synology în domeniul computer vision și al AI, aducând funcții avansate precum recunoașterea numerelor de înmatriculare, detecția de fum și numărarea persoanelor și vehiculelor, pentru o monitorizare mai rapidă și mai receptivă”, a declarat Josh Lin, Director al diviziei Surveillance din cadrul Synology. „Cu o rezoluție 4K și performanță ridicată în condiții de iluminare redusă, BC800Z oferă o supraveghere performantă și un raport foarte bun între preț și capabilități, chiar și în implementările de securitate foarte pretențioase.”

Citeşte comunicatul integral AICI

Recomandarea video