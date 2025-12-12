Synology® lansează BC800Z, o cameră cu AI, lentilă varifocală și rezoluție 4K

„BC800Z se bazează pe un deceniu de experiență Synology în domeniul computer vision și al AI, aducând funcții avansate precum recunoașterea numerelor de înmatriculare, detecția de fum și numărarea persoanelor și vehiculelor, pentru o monitorizare mai rapidă și mai receptivă”, a declarat Josh Lin, Director al diviziei Surveillance din cadrul Synology. „Cu o rezoluție 4K și performanță ridicată în condiții de iluminare redusă, BC800Z oferă o supraveghere performantă și un raport foarte bun între preț și capabilități, chiar și în implementările de securitate foarte pretențioase.”

