NBI își consolidează portofoliul rezidențial din zona centrală prin proiectul Moșilor Boutique II

Moșilor Boutique II se adresează unui public citadin, cu profil investițional și rezidențial, pentru care accesul facil la infrastructura urbană, spațiile verzi, serviciile esențiale și viața culturală a centrului Bucureștiului reprezintă criterii decisive în alegerea unei proprietăți. Finalizarea proiectului este programată pentru vara anului 2026, iar oferta rezidențială include apartamente cu 2, 3 și 4 camere, concepute pentru a răspunde atât nevoilor de locuire, cât și obiectivelor investiționale. Achiziția unităților este posibilă pe baza unui avans de 20%, adaptat actualului context al pieței rezidențiale premium.

