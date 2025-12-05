Prima pagină » Comunicate » North Bucharest Investments, desemnată Best Residential Real Estate Agency of the Year la Gala CIJ Awards 2025

North Bucharest Investments, desemnată Best Residential Real Estate Agency of the Year la Gala CIJ Awards 2025

North Bucharest Investments a fost premiată în cadrul Galei CIJ Awards 2025 cu distincția Best Residential Real Estate Agency of the Year, o recunoaștere a performanței, dedicării și poziționării solide în piața rezidențială high-end din România.
Mediafax
05 dec. 2025, 12:18, Comunicate

Premiul acesta este despre oameni. Despre cei care aleg în fiecare zi să creadă în această companie, să construiască și să pună suflet în tot ceea ce fac. Ei sunt adevărata noastră forță și motivul pentru care North Bucharest Investments crește. Sunt profund recunoscător fiecărui om din echipa, fără ei, niciun rezultat nu ar avea valoare.”Vlad Musteață, Founder & CEO, North Bucharest Investments

În cadrul evenimentului, echipa North Bucharest Investments a avut onoarea de a înmâna premiul la categoria Personality of the Year, distincție acordată lui Michelle Nusco, un lider care redefinește standardele de excelență în business. Prin claritate strategică, viziune și abilitatea de a construi ecosisteme performante, Michelle Nusco se poziționează ca un reper al leadershipului contemporan și al transformării sustenabile în industrie.

Citeşte comunicatul integral AICI

