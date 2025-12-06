Prima pagină » Economic » Prima reacție a lui Vlad Musteaţă (North Bucharest Investments): ”Chiar dacă e Moș Nicolae, noi avem training”

Prima reacție a lui Vlad Musteaţă (North Bucharest Investments): ”Chiar dacă e Moș Nicolae, noi avem training”

Fondatorul și CEO-ul al North Bucharest Investments, Vlad Musteață, a postat sâmbătă dimineață, pe rețelele sociale, un video ca primă reacție după ce polițiștii au anunțat că au deschis la adresa companiei un dosar care ar viza comiterea unor posibile fapte de natură economică.
Adrian Nicolae
06 dec. 2025, 15:54, Economic

”În fiecare sâmbătă, la 09:30, chiar dacă este Moș Nicolae, noi avem training”, a transmis Vlad Musteață urmăritorilor lui.

De altfel, într-un comunicat emis presei, fondatorul NBI s-a referit și la ancheta Poliției: ”S-a efectuat un control la una dintre companiile grupului, care era activă în anii 2020-2023. Vorbim de greșeli contabile care deja sunt clarificate.

Controlul a luat sfârșit. O să se facă un audit contabil al situației de pe acei ani. Acum suntem la această etapă. Nu există nicio legătură cu Nusco și nu a fost vorba despre o percheziție, ci un control. Sunt încălcări contabile pe una dintre primele firme. Activitatea noastră continuă”

Cine este North Bucharest Investments pe piața din România

North Bucharest Investments activează pe piața românească de câțiva ani, concentrându-se pe tranzacții cu apartamente și proiecte rezidențiale noi în zonele de nord ale Bucureștiului. Compania și-a prezentat public portofoliul ca fiind unul dintre cele mai dinamice de pe segmentul rezidențial mediu-plus și premium, raportând sute de tranzacții anual și un volum de zeci de milioane de euro.

În 2024, volumul total al tranzacțiilor a crescut semnificativ: aproape 1.300 de tranzacții, iar valoarea totală tranzacționată a atins 146 milioane euro.

Recent, NBI și-a diversificat portofoliul: a lansat divizia de închirieri (NBI Rentals), gestionând apartamente, case, spații comerciale și birouri — semnal că afacerile nu sunt orientate doar spre vânzări, ci și spre piața de chirii.

