”În fiecare sâmbătă, la 09:30, chiar dacă este Moș Nicolae, noi avem training”, a transmis Vlad Musteață urmăritorilor lui.
De altfel, într-un comunicat emis presei, fondatorul NBI s-a referit și la ancheta Poliției: ”S-a efectuat un control la una dintre companiile grupului, care era activă în anii 2020-2023. Vorbim de greșeli contabile care deja sunt clarificate.
Controlul a luat sfârșit. O să se facă un audit contabil al situației de pe acei ani. Acum suntem la această etapă. Nu există nicio legătură cu Nusco și nu a fost vorba despre o percheziție, ci un control. Sunt încălcări contabile pe una dintre primele firme. Activitatea noastră continuă”
North Bucharest Investments activează pe piața românească de câțiva ani, concentrându-se pe tranzacții cu apartamente și proiecte rezidențiale noi în zonele de nord ale Bucureștiului. Compania și-a prezentat public portofoliul ca fiind unul dintre cele mai dinamice de pe segmentul rezidențial mediu-plus și premium, raportând sute de tranzacții anual și un volum de zeci de milioane de euro.
În 2024, volumul total al tranzacțiilor a crescut semnificativ: aproape 1.300 de tranzacții, iar valoarea totală tranzacționată a atins 146 milioane euro.
Recent, NBI și-a diversificat portofoliul: a lansat divizia de închirieri (NBI Rentals), gestionând apartamente, case, spații comerciale și birouri — semnal că afacerile nu sunt orientate doar spre vânzări, ci și spre piața de chirii.