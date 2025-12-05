Prima pagină » Economic » Percheziții la North Bucharest Investments: polițiștii au descins la compania afaceristului basarabean Vlad Musteață. UPDATE: Michele Nusco, un alt cunoscut dezvoltator imobiliar, a dat declarații în dosar, în calitate de martor | SURSE

Serviciul de Investigare a Criminalității Economice (SICE) a efectuat vineri, 5 decembrie, percheziții la sediul companiei imobiliare North Bucharest Investments (NBI), potrivit surselor judiciare ale Mediafax. Firma are legături cu omul de afaceri din Chișinău Vlad Musteață, cunoscut în Republica Moldova ca fondator și proprietar al companiei imobiliare Proimobil. De asemenea, în anchetă a dat deja declarații, în calitate de martor, și Michelle Nusco, un om de afaceri italian, liderul grupului Nusco, activ de mulți ani pe piața din România.
Vlad Musteață este cercetat, în paralel, și în Republica Moldova
05 dec. 2025, 15:39, Economic

Surse apropiate anchetei anunță că Serviciul de Investigare a Criminalității Economice a efectuat astăzi percheziții la sediul agenției imobiliare North Bucharest Investments, administrată de omul de afaceri moldovean Vlad Musteață. Perchezițiile au legătură cu o anchetă privind un caz de evaziune fiscală în formă continuată și agravantă și spălare a banilor.

Potrivit sursele MEDIAFAX, polițiștii au pus în executare 25 de mandate de percheziție domiciliară, în municipiul București și în județul Ilfov.

Din datele și probele administrate până în prezent a reieșit faptul că, în perioada ianuarie 2020 – decembrie 2024, mai multe persoane, printre care Vlad Musteață, ar fi creat și operaționalizat un circuit financiar, format din mai multe firme, prin intermediul căruia ar fi omis evidențierea în actele contabile a veniturilor realizate din cesionarea antecontractelor de vânzare-cumpărare și cele din rezervarea apartamentelor de către clienți.

Totodată, suspecții ar fi disimulat proveniența unor importante fluxuri financiare, inclusiv sume provenite de pe teritoriul Republicii Moldova, introduse în circuitul economic autohton prin transferuri repetate. Prejudiciul cauzat bugetului de stat a fost estimat la 5.900.000 de lei.

Surse noastre susțin că persoanele bănuite au fost identificate și urmează să fie conduse la audieri.

UPDATE: Un alt cunoscut dezvoltator imobiliar, Michele Nusco (CEO al companiei NUSCO), a dat declarații în dosar în calitate de martor, iar, până în acest moment, din informațiile obținute nu deține nicio calitate în dosar.

DREPT LA REPLICĂ AL COMPANIEI NUSCO: ”Apariția numelui companiei noastre în procedurile la care face trimitere articolul nu este conforma cu realitatea, având în vedere că nu există nicio implicare a noastră în aspectele investigate.

Nici Companiile din Grupul Nusco și nici Dl. Nusco Michele nu sunt vizați de vreo acuzație! Compania noastră își deșfășoară activitatea respectând legislația în vigoare și principiile de transparență.

Punem la dispoziție toate datele necesare și toate clarificările care se impun, însă reiterăm că menționarea numelui nostru, a imaginilor Președintelului Consiliului de Administrație, asocierea tendențioasă cu aspecte neverificate și nedovedite, precum și diseminarea acestor informații nereale reprezintă o asociere cu fapte sau acțiuni care nu ne aparțin și nu reflectă modul în care noi ne desfășurăm activitatea”.

ȘTIREA INIȚIALĂ: Zilele trecute, North Bucharest Investments a fost desemnată ”Best Residential Real Estate Agency of the Year” la Gala CIJ Awards 2025, eveniment în cadrul căruia și Michele Nusco i-a fost înmânat premiul la categoria Personality of the Year.

Michele Nusco este unul dintre cei mai investitori imobiliari de pe piață

Vlad Musteață controlează și compania ProImobil din Republica Moldova, unde este cercetat pentru evaziune fiscală.

Cazul din Moldova

Numeleomului de afacaeri a intrat  în atenția autorităților din Republica Moldova. Într-un dosar instrumentat la Chișinău, Musteață și compania Proimobil au fost acuzați de evaziune fiscală în proporții deosebit de mari. Instanța a dispus plata unei sume consistente către bugetul de stat, însă omul de afaceri nu a primit pedeapsă cu închisoarea, întrucât unele fapte au fost considerate prescrise. Musteață a contestat constant acuzațiile și a declarat că dosarul ar fi unul „fabricat”, susținând că este victima unor interese politice și economice. Cazul se află încă în proceduri de contestare.

Înainte de business, Musteață a avut o carieră sportivă: este fost campion la rugby în Moldova și medaliat la Campionatul European — calități ce, spunea el într-un interviu, i-au modelat disciplina și spiritul de echipă, utile în antreprenoriat.

North Bucharest Investments pe piața din România

North Bucharest Investments activează pe piața românească de câțiva ani, concentrându-se pe tranzacții cu apartamente și proiecte rezidențiale noi în zonele de nord ale Bucureștiului. Compania și-a prezentat public portofoliul ca fiind unul dintre cele mai dinamice de pe segmentul rezidențial mediu-plus și premium, raportând sute de tranzacții anual și un volum de zeci de milioane de euro.

În 2024, volumul total al tranzacțiilor a crescut semnificativ: aproape 1.300 de tranzacții, iar valoarea totală tranzacționată a atins 146 milioane euro.

Recent, NBI și-a diversificat portofoliul: a lansat divizia de închirieri (NBI Rentals), gestionând apartamente, case, spații comerciale și birouri — semnal că afacerile nu sunt orientate doar spre vânzări, ci și spre piața de chirii.

