North Bucharest Investments | Fabrica de Glucoză: Noul hotspot de lifestyle & investiții al Capitalei

Zona Fabrica de Glucoză trece prin una dintre cele mai accelerate transformări urbane din București, consolidându-și poziția drept unul dintre cele mai dinamice puncte de locuire și investiții din nordul Capitalei. Modernizarea infrastructurii, reconfigurarea axei Dimitrie Pompeiu – Fabrica de Glucoză – Șoseaua Pipera și fluidizarea mobilității pe întreg coridorul de nord au redefinit complet dinamica zonei și au creat un cadru urban modern, orientat spre eficiență, conectivitate și stil de viață premium.
Mediafax
26 nov. 2025, 11:49, Comunicate

Fabrica de Glucoză devine astfel un nod urban în care locuirea modernă, mobilitatea inteligentă și proximitatea față de principalele puncte ale orașului se întâlnesc natural, oferind rezidenților un nivel ridicat de confort și acces imediat la facilități esențiale.

Fabrica de Glucoză a trecut de la statutul de zonă în curs de dezvoltare la un nou pol de lifestyle cosmopolit, unde locuirea modernă, mobilitatea și business hub-ul din nordul Capitalei funcționează într-un ecosistem perfect. Vorbim despre una dintre cele mai spectaculoase transformări urbane din București”, declară Vlad Musteața, CEO North Bucharest Investments, subliniind maturizarea accelerată a zonei și schimbarea profilului cumpărătorilor, care astăzi caută un stil de viață complet, nu doar un apartament.

