North Bucharest Investments | Fabrica de Glucoză: Noul hotspot de lifestyle & investiții al Capitalei

Fabrica de Glucoză devine astfel un nod urban în care locuirea modernă, mobilitatea inteligentă și proximitatea față de principalele puncte ale orașului se întâlnesc natural, oferind rezidenților un nivel ridicat de confort și acces imediat la facilități esențiale.

„Fabrica de Glucoză a trecut de la statutul de zonă în curs de dezvoltare la un nou pol de lifestyle cosmopolit, unde locuirea modernă, mobilitatea și business hub-ul din nordul Capitalei funcționează într-un ecosistem perfect. Vorbim despre una dintre cele mai spectaculoase transformări urbane din București”, declară Vlad Musteața, CEO North Bucharest Investments, subliniind maturizarea accelerată a zonei și schimbarea profilului cumpărătorilor, care astăzi caută un stil de viață complet, nu doar un apartament.

