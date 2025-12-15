North Bucharest investments anunță începerea construcției proiectului The Edition 1011 Featured by Versace Ceramics, primul concept rezidențial din România dezvoltat sub licență oficială Versace Ceramics

Versace Ceramics – estetica italiană devine identitate urbană

The Edition 1011 featured by Versace Ceramics este primul proiect rezidențial din țară care integrează licența Versace Ceramics, marcă renumită pentru expresivitatea ei vizuală și pentru modul în care transformă materialele în declarații de stil.

„Designul trece. Stilul rămâne” – o formulă care descrie perfect arhitectura proiectului, unde finisajele couture, texturile nobile și accentele de marmură compun un limbaj estetic atemporal.

Interioarele sunt gândite ca un dialog între lumină, proporție și artă, reinterpretând tradiția estetică italiană într-o formă contemporană. Fiecare colț al proiectului poartă intenția brandului: „Fiecare colț e un detaliu. Fiecare detaliu e o poveste.”

