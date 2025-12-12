PENNY inaugurează cinci noi magazine în Turț, Târgu Jiu, Dragomirești, Ghimpați și Botoșani și ajunge la 446 de unități la nivel național

Noul magazin din Turț, județul Satu Mare, este situat pe Strada Susanii de Jos nr. 77A și dispune de o suprafață de vânzare de 860,36 mp și pune la dispoziția clienților 70 de locuri de parcare. Program luni-sâmbătă 7:30-22:00, duminica 8:00-20:00. Noul magazin este deschis din 12 decembrie.

Magazinul din Târgu Jiu, județul Gorj, aflat pe Strada Calea Severinului nr. 141, are o suprafață de vânzare de 857,2 mp și oferă 66 de locuri de parcare. Program luni-sâmbătă 7:30-22:00, duminica 8:00-20:00. Noul magazin este deschis din 12 decembrie.

