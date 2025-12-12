Prima pagină » Comunicate » PENNY inaugurează cinci noi magazine în Turț, Târgu Jiu, Dragomirești, Ghimpați și Botoșani și ajunge la 446 de unități la nivel național

PENNY inaugurează cinci noi magazine în Turț, Târgu Jiu, Dragomirești, Ghimpați și Botoșani și ajunge la 446 de unități la nivel național

PENNY continuă extinderea rețelei sale la nivel național și inaugurează, în perioada 12–13 decembrie 2025, cinci noi magazine în Turț (județul Satu Mare), Târgu Jiu (județul Gorj), Dragomirești (județul Dâmbovița), Ghimpați (județul Giurgiu) și Botoșani (județul Botoșani), continuând procesul constant de expansiune în întreaga țară.
PENNY inaugurează cinci noi magazine în Turț, Târgu Jiu, Dragomirești, Ghimpați și Botoșani și ajunge la 446 de unități la nivel național
Mediafax
12 dec. 2025, 18:37, Comunicate

Noul magazin din Turț, județul Satu Mare, este situat pe Strada Susanii de Jos nr. 77A și dispune de o suprafață de vânzare de 860,36 mp și pune la dispoziția clienților 70 de locuri de parcare. Program luni-sâmbătă 7:30-22:00, duminica 8:00-20:00. Noul magazin este deschis din 12 decembrie.

Magazinul din Târgu Jiu, județul Gorj, aflat pe Strada Calea Severinului nr. 141, are o suprafață de vânzare de 857,2 mp și oferă 66 de locuri de parcare. Program luni-sâmbătă 7:30-22:00, duminica 8:00-20:00. Noul magazin este deschis din 12 decembrie.

Citeşte comunicatul integral AICI

Recomandarea video