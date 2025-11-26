Prima pagină » Comunicate » PENNY inaugurează patru noi magazine în Bacău, Reșița, Odoreu și Topraisar și ajunge la 441 de unități la nivel național

PENNY continuă extinderea rețelei sale la nivel național și inaugurează în această săptămână patru noi magazine: două deschise astăzi, 26 noiembrie, în Bacău și Reșița, și două care vor fi deschise vineri, 28 noiembrie, în Odoreu și Topraisar. Odată cu aceste inaugurări, rețeaua PENNY ajunge la 441 de unități la nivel național.
Mediafax
26 nov. 2025, 15:29, Comunicate

Noul magazin din Bacău, pe strada Mioriței nr. 27, este al patrulea magazin PENNY din oraș. Acesta dispune de o suprafață de vânzare de 873,87 mp și pune la dispoziția clienților 24 de locuri de parcare, dintre care 2 sunt rezervate persoanelor cu dizabilități și 2 părinților.

Magazinul din Reșița, județul Caraș-Severin, situat pe Drumul Național 58B, este amenajat pe o suprafață de vânzare de 868,80 mp și oferă clienților 59 de locuri de parcare, dintre care 3 sunt rezervate persoanelor cu dizabilități și 3 părinților.

În Odoreu, județul Satu Mare, noul magazin este situat pe Strada Nufărului nr. 2 și dispune de o suprafață de vânzare de 872,84 mp. Acesta pune la dispoziția clienților 81 de locuri de parcare, dintre care 3 rezervate persoanelor cu dizabilități și 3 părinților.

