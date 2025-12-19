PENNY sprijină proiecte de biodiversitate urbană prin Runda IV a Platformei de mediu pentru București

Prin acest program, Fundația Comunitară București a finanțat în perioada 2021–2025 58 de proiecte, cu o valoare cumulată de 3 milioane de euro, prin mai multe runde de granturi dedicate mediului urban.

Runda IV, sprijinită de PENNY, a avut ca temă biodiversitatea urbană și o valoare totală de 100.000 de euro.

Runda a fost dedicată proiectelor care abordează probleme și oportunități legate de biodiversitatea urbană. Au fost selectate trei inițiative cu impact direct asupra relației dintre oameni și natură în oraș: protejarea și reabilitarea faunei urbane, educație ecologică și crearea de spații verzi cu valoare comunitară.

Citeşte comunicatul integral AICI