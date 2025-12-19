Prima pagină » Comunicate » PENNY sprijină proiecte de biodiversitate urbană prin Runda IV a Platformei de mediu pentru București

PENNY sprijină proiecte de biodiversitate urbană prin Runda IV a Platformei de mediu pentru București

Platforma de mediu pentru București este un program strategic al Fundației Comunitare București, inițiat în 2021. Prin direcții esențiale precum cercetarea, finanțarea și colaborarea, Platforma de mediu pentru București colectează date și exemple concrete pentru a înțelege provocările de mediu și soluțiile propuse de societatea civilă, mobilizează resurse financiare pentru implementarea și scalarea acestora și creează un cadru de colaborare între ONG-uri, companii private și administrația publică.
Mediafax
19 dec. 2025, 17:22, Comunicate

Prin acest program, Fundația Comunitară București a finanțat în perioada 2021–2025 58 de proiecte, cu o valoare cumulată de 3 milioane de euro, prin mai multe runde de granturi dedicate mediului urban.

Runda IV, sprijinită de PENNY, a avut ca temă biodiversitatea urbană și o valoare totală de 100.000 de euro.

Runda a fost dedicată proiectelor care abordează probleme și oportunități legate de biodiversitatea urbană. Au fost selectate trei inițiative cu impact direct asupra relației dintre oameni și natură în oraș: protejarea și reabilitarea faunei urbane, educație ecologică și crearea de spații verzi cu valoare comunitară.

