PENNY și ASE lansează un studiu strategic pentru consolidarea producției naționale și reducerea deficitului comercial

Conform datelor analizate, deficitul comercial total al României a ajuns la 29,77 miliarde de euro în primele unsprezece luni din 2025, dintre care aproximativ 3,65 miliarde de euro provin din industria alimentarăși animale vii. Acest dezechilibru este alimentat de o problemă structurală: România exportă materii prime ieftine și importă produse procesate, cu valoare adăugată ridicată. Cele mai mari dezechilibre sunt concentrate în cinci sectoare strategice: carne, lactate, dulciuri și snacks-uri, conserve de legume și fructe.

În acest context, programul TripluRO, inițiat de PENNY România în 2020, capătă o importanță strategică la nivel național. Modelul presupune ca ingredientul principal, procesarea și ambalarea produselor să fie realizate în România, astfel încât valoarea adăugată să rămână în economia locală. Programul generează deja efecte concrete: sortimentul TripluRO reprezintă în acest moment 55% din cifra de afaceri, 68% din sortiment este format din produse românești, iar 87% dintre furnizorii PENNY sunt companii românești.

