PENNY inaugurează două noi magazine în Lazuri și Uricani și ajunge la 460 de unități la nivel național

Noul magazin din Lazuri, județul Satul Mare, este localizat în comuna Lazuri, nr. 255A. Dispune de o suprafață de vânzare de 855 mp și de 65 locuri de parcare. Programul de funcționare este de luni până sâmbătă, între 7:30 și 21:00, iar duminică, între 8:00-20:00.

Magazinul din Uricani, județul Hunedoara se află pe strada Principală, nr. 5A, are o suprafață de 860 mp și 66 locuri de parcare, dintre care trei sunt dedicate persoanelor cu dizabilități și 3 pentru părinți cu copii. Programul de funcționare este de luni până sâmbătă, între 7:30 și 21:00, iar duminică, între 8:00-19:00.

