PENNY prelungește până în 2030 parteneriatul cu Federația Română de Fotbal

Început în 2015, parteneriatul dintre PENNY și FRF a evoluat dincolo de susținerea competițională, devenind o platformă de investiție pe termen lung în dezvoltarea fotbalului românesc. Extinderea colaborării oferă continuitate proiectelor dedicate performanței, formării tinerelor generații și susținerii fotbalului la nivel național.

Daniel Gross, CEO PENNY România: „Fotbalul ne unește și suntem mândri să continuăm această călătorie extraordinară alături de FRF. În cei 10 ani de parteneriat, am devenit acasă pentru echipele naționale ale României. Prelungirea până în 2030 demonstrează angajamentul nostru pe termen lung față de fotbalul românesc. Vom continua să susținem toate cele 20 echipe naționale și să dezvoltăm proiecte care să aducă bucurie suporterilor români.”

