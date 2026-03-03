Prima pagină » Comunicate » PENNY este B.F.F.-ul tău de alergare la Bucharest International Half Marathon by Constantina Diță

PENNY România dă startul seriei de evenimente sportive din 2026 prin continuarea parteneriatului cu Bucharest International Half Marathon by Constantina Diță. Pentru al treilea an consecutiv, compania este partener al Cursei Populare 3.5K. Evenimentul va avea loc pe 26 aprilie 2026, în București, și va reuni mii de pasionați de mișcare în aer liber, de la alergători experimentați la participanți aflați la prima cursă.
03 mart. 2026, 17:36, Comunicate

Inițiat de campioana olimpică Constantina Diță, evenimentul promovează un stil de viață activ, transformând capitala într-un spațiu dedicat energiei, comunității și performanței.

Prin acest parteneriat, PENNY încurajează mișcarea accesibilă tuturor și susține comunitatea de alergători printr-o reducere de 15% la înscrierea la oricare dintre cursele 21K, 10K sau 3.5K. Oferta este disponibilă prin aplicația PENNY, pentru utilizatorii PENNY Card. Codul de reducere poate fi accesat direct din aplicație și utilizat în procesul de înscriere pe site-ul oficial al competiției, până la data de 13 aprilie 2026.

Începând cu 25 martie 2026, PENNY va organiza concursuri pe canalele sale de social media, oferind 10 invitații la oricare dintre cursele 21K, 10K sau 3.5K, prin tragere la sorți. Detaliile mecanismului vor fi disponibile pe paginile oficiale de Instagram și Facebook ale brandului.

„Pentru noi, acest parteneriat înseamnă să fim aproape de comunitățile locale și să încurajăm un stil de viață activ și echilibrat. Ne bucurăm să fim, pentru al treilea an consecutiv, alături de miile de participanți care transformă mișcarea într-o experiență colectivă plină de energie și determinare, reafirmând astfel angajamentul nostru de a susține inițiative care promovează alegerile sănătoase și bucuria de a face mișcare în aer liber.”, a afirmat Andra Panaitescu, Brand Manager PENNY | REWE România.

