City Grill Group: investitii in patrimoniu si experienta. Tinta 2026: 100 de milioane de euro

Astfel, desi contextul economic din 2026 ramane marcat de prudenta, City Grill Group intra in 2026 cu o strategie axata pe consolidare operationala si extindere prin destinatii cu identitate puternica si o tinta de 100 de milioane de euro. De la Cazinoul din Constanta la Cerbul Carpatin din Brasov, grupul investeste acolo unde cladirile au poveste si publicul este atras de o experienta greu de replicat intr-un alt context sau in alta locatie.

City Grill Group isi mentine active in acest an atat directiile de dezvoltare greenfield, in locatii noi, cat si interesul pentru proiectele brownfield, de preluare si modernizare a unor branduri sau spatii cu infrastructura existenta. In acelasi timp, grupul ramane deschis colaborarilor cu antreprenori care vor sa scaleze mai eficient, folosind experienta operationala a City Grill Group.

