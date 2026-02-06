PENNY România publică Raportul de Sustenabilitate pentrul anul 2024

Aceste direcții sunt detaliate în Raportul de Sustenabilitate pentru anul 2024, realizat în conformitate cu standardele GRI (Global Reporting Initiative din 2021) și SASB (Sustainability Accounting Standards Board).

„Pentru noi, sustenabilitatea începe cu modul în care luăm deciziile de business. Urmărim să aplicăm procese de lucru responsabile, care să vină întotdeaunna în avantajul comunităților pe care le deservim. Raportarea de sustenabilitate este cadrul care ne permite să analizăm ceea ce am făcut, ce putem face mai bine și cum putem să aplicăm mereu măsuri concrete, care să genereze valoare adăugată pentru tot sistemul care ne înconjoară: clienți, parteneri, furnizori, organizații”, afirmă Dan Crișan, COO PENNY România.

