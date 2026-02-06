Prima pagină » Comunicate » PENNY România publică Raportul de Sustenabilitate pentrul anul 2024

PENNY România publică Raportul de Sustenabilitate pentrul anul 2024

În Raportul de Sustenabilitate aferent anului financiar 2024, PENNY România prezintă procesele adoptate și rezultatele obținute de companie în ceea ce privește gestionarea responsabilă a impactului său asupra mediului. Raportul surprinde modalitatea în care compania își desfășoară activitatea și își construiește relațiile cu partenerii, până la efectele asupra mediului și contribuția la dezvoltarea comunităților în care aceasta este prezentă. Prin investiții constante, parteneriate pe termen lung și proiecte cu impact real, PENNY contribuie la o creștere responsabilă, adaptată nevoilor actuale ale societății.
Mediafax
06 feb. 2026, 17:57, Comunicate

Aceste direcții sunt detaliate în Raportul de Sustenabilitate pentru anul 2024, realizat în conformitate cu standardele GRI (Global Reporting Initiative din 2021) și SASB (Sustainability Accounting Standards Board).

Pentru noi, sustenabilitatea începe cu modul în care luăm deciziile de business. Urmărim să aplicăm procese de lucru responsabile, care să vină întotdeaunna în avantajul comunităților pe care le deservim. Raportarea de sustenabilitate este cadrul care ne permite să analizăm ceea ce am făcut, ce putem face mai bine și cum putem să aplicăm mereu măsuri concrete, care să genereze valoare adăugată pentru tot sistemul care ne înconjoară: clienți, parteneri, furnizori, organizații”, afirmă Dan Crișan, COO PENNY România.

Citeşte comunicatul integral AICI

