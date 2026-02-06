Sezamo marchează un an de la lansarea colectării ambalajelor SGR, cu aproape 4 milioane de ambalaje returnate

Din totalul ambalajelor colectate, cele mai multe au fost tip PET, urmate de ambalajele din aluminiu și de cele din sticlă. Distribuția reflectă structura consumului zilnic, dominată de produse ambalate în plastic, dar arată totodată o adopție constantă a sistemului SGR pentru toate tipurile de materiale incluse în schemă.

În luna ianuarie 2026, Sezamo a colectat în medie aproximativ 12.000 de ambalaje pe zi, un indicator care arată că integrarea colectării SGR în livrarea comenzilor online transformă reciclarea într-un gest firesc, fără drumuri suplimentare sau efort logistic pentru consumatori. Cele mai multe ambalaje returnate provin din categorii de produse de consum zilnic, precum băuturile răcoritoare, apa, berea și alte băuturi ambalate în PET, sticlă sau aluminiu. În primul an de funcționare, unul din cinci clienți Sezamo a folosit cel puțin o dată opțiunea de returnare a ambalajelor SGR prin livrarea comenzilor, semn al faptului că reciclarea integrată începe să devină parte din rutina de cumpărături pentru tot mai mulți consumatori.

Citeşte comunicatul integral AICI