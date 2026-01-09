Mindful restart în ianuarie: clienții Sezamo testează noi moduri de a mânca, fără diete stricte

Datele supermarketului online Sezamo arată că 1 din 10 coșuri de cumpărături conține produse plant-based, iar cele mai accelerate creșteri se înregistrează în categoriile de produse asiatice și smart foods, cu aproximativ 10% peste creșterea generală a platformei. Tendința este susținută și de promoțiile active din luna ianuarie, în special la lactate și fructe & legume; de la produse de bază la alternative inovatoare, clienții pot construi coșuri adaptate propriului ritm și buget.

„Vedem foarte clar că începutul de an nu mai este despre restricții drastice, ci despre testare și ajustare. Clienții noștri nu caută diete, ci soluții care să se potrivească vieții lor de zi cu zi, de la alternative plant-based și alimente fermentate, până la produse funcționale sau ready-to-eat. Pentru cei care vor să mănânce mai conștient fără a-și complica rutina, facem accesibile aceste alegeri într-un singur coș, fără compromisuri în privința calității”, a declarat Michael Kaiser, director comercial Sezamo.

