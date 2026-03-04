Ingrijire dentara cu ADN de parfumerie de nisa: Noua formula LEBON, cu arome din Grasse, disponibila exclusiv in Romania prin DailyCare

DailyCare, retailer online specializat in cosmetice si produse premium de ingrijire personala, isi extinde portofoliul si aduce in exclusivitate in Romania noua formula LEBON, brand francez de oral care premium. Noua gama integreaza 98% ingrediente de origine naturala si arome exclusive din Grasse, capitala mondiala a parfumurilor, propunand o pozitionare premium in categoria pastelor de dinti, printr-o abordare inspirata din parfumeria de nisa si din zona de lifestyle.