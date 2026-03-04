Prima pagină » Comunicate » Ingrijire dentara cu ADN de parfumerie de nisa: Noua formula LEBON, cu arome din Grasse, disponibila exclusiv in Romania prin DailyCare

Ingrijire dentara cu ADN de parfumerie de nisa: Noua formula LEBON, cu arome din Grasse, disponibila exclusiv in Romania prin DailyCare

DailyCare, retailer online specializat in cosmetice si produse premium de ingrijire personala, isi extinde portofoliul si aduce in exclusivitate in Romania noua formula LEBON, brand francez de oral care premium. Noua gama integreaza 98% ingrediente de origine naturala si arome exclusive din Grasse, capitala mondiala a parfumurilor, propunand o pozitionare premium in categoria pastelor de dinti, printr-o abordare inspirata din parfumeria de nisa si din zona de lifestyle.
Ingrijire dentara cu ADN de parfumerie de nisa: Noua formula LEBON, cu arome din Grasse, disponibila exclusiv in Romania prin DailyCare
04 mart. 2026, 14:39, Comunicate

Segment premium in crestere. Pasta de dinti, integrata in ritual zilnic de wellbeing.

Piata de ingrijire orala traverseaza o etapa de sofisticare, pe fondul unei schimbari vizibile in comportamentul de consum. Accentul se muta catre ingrediente curate, formule atent dezvoltate si experiente senzoriale diferentiate, intr-o categorie dominata mult timp aproape exclusiv de argumente medicale si functionale.

In acest context, LEBON integreaza pasta de dinti in zona ritualurilor zilnice de wellbeing. Brandul pune accent pe formule cu ingrediente de origine naturala, pe eliminarea unor aditivi controversati si pe arome create de maestri parfumieri din Grasse, completate de un design premium, aliniat segmentului lifestyle. Eficienta in ingrijirea dentara ramane baza piramidei, pe care se construieste o experienta multisenzoriala “made in France”.

Citeşte comunicatul integral AICI

