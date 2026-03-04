Ingrijire dentara cu ADN de parfumerie de nisa: Noua formula LEBON, cu arome din Grasse, disponibila exclusiv in Romania prin DailyCare

Segment premium in crestere. Pasta de dinti, integrata in ritual zilnic de wellbeing.
Piata de ingrijire orala traverseaza o etapa de sofisticare, pe fondul unei schimbari vizibile in comportamentul de consum. Accentul se muta catre ingrediente curate, formule atent dezvoltate si experiente senzoriale diferentiate, intr-o categorie dominata mult timp aproape exclusiv de argumente medicale si functionale.
In acest context, LEBON integreaza pasta de dinti in zona ritualurilor zilnice de wellbeing. Brandul pune accent pe formule cu ingrediente de origine naturala, pe eliminarea unor aditivi controversati si pe arome create de maestri parfumieri din Grasse, completate de un design premium, aliniat segmentului lifestyle. Eficienta in ingrijirea dentara ramane baza piramidei, pe care se construieste o experienta multisenzoriala “made in France”.
