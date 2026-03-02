Sezamo de Mărțișor: coșul mediu în creștere și 7 din 10 comenzi cu produse tematice

Datele Sezamo arată un shift clar spre produse de celebrare și cadouri. În perioada 27 februarie – 1 martie 2026, aproape 7 din 10 coșuri au inclus cel puțin un produs tematic de Mărțișor, față de 4 din 10 în aceeași perioadă a anului trecut. În ziua de 1 okay martie, proporția a crescut la 8,2 din 10 coșuri care au conținut cel puțin un astfel de produs.

Florile au rămas un element central al sărbătorii, cele mai cumpărate fiind freziile, lalelele galbene și lalelele albe. Ciocolata a fost unul dintre principalii driveri ai perioadei, cu o penetrare de 58,5% în coșurile din intervalul analizat, confirmând rolul său central în zona de gifting. Patiseria a dominat ca volum și penetrare, fiind prezentă în 35,2% dintre comenzi, iar băuturile alcoolice au avut o penetrare de aproximativ 12%. Un produs cu performanță neobișnuit de bună pentru această perioadă a fost apa minerală.

