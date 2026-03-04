Milestone Systems prezinta la Green Energy Expo tehnologii video avansate pentru protectia infrastructurii critice

La standul 143, reprezentantii Milestone Systems vor prezenta conceptul “Video Technologies for Critical Infrastructure – When downtime is not an option”, demonstrand modul in care analiza video inteligenta si integrarea sistemelor contribuie la continuitatea operationala si reducerea riscurilor in infrastructura critica.

Arhitectura video scalabila pentru medii critice

Platforma XProtect, dezvoltata de Milestone, este un sistem VMS enterprise conceput pentru medii cu cerinte ridicate de disponibilitate, securitate cibernetica si integrare multi-sistem. Solutia permite agregarea si corelarea fluxurilor video provenite din camere fixe, PTZ, camere termice, senzori radar si sisteme de control acces, intr-o arhitectura centralizata, cu suport pentru implementari on-premises, hibride sau VSaaS.

