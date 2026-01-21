Prima pagină » Comunicate » Supermarketul online Sezamo: 4 din 10 coșuri de cumpărături conțin produse marcă proprie

Supermarketul online Sezamo anunță că 4 din 10 coșuri de cumpărături conțin produse marcă proprie, pe fondul consolidării și extinderii portofoliului private label, care a depășit pragul de 400 de articole disponibile în România. Dezvoltate pentru cumpărăturile de zi cu zi, aceste produse sunt poziționate la un nivel de preț corect, comparabil cu cel al discounterilor, răspunzând nevoii consumatorilor de a economisi, fără a face compromisuri în ceea ce privește calitatea, originea sau fiabilitatea produselor.
21 ian. 2026, 17:32, Comunicate

Printre cele mai frecvent comandate produse private label Sezamo se numără laptele Miil, mozzarella, untul 82% grăsime, laptele fără lactoză, brânza cottage, somonul norvegian afumat Pappudia, certificat BIO, roșiile tăiate Kitchin, produse în Italia exclusiv din roșii italienești, precum și produsele non-food Moddia.

Portofoliul Sezamo include 10 branduri private label, construite pentru a oferi produse de calitate bună, la prețuri la nivelul discounterilor, care acoperă o gamă largă de categorii, de la lactate și produse fresh, la produse ambient, alternative vegetale, articole fără lactoză și produse non-food pentru uz casnic.

„Pentru mulți clienți, produsele marcă proprie nu mai înseamnă un compromis, ci o soluție simplă pentru cumpărăturile zilnice. Sunt produse pe care te poți baza, fără timp pierdut comparând oferte. Produsele marcă proprie Sezamo sunt dezvoltate cu accent pe trasabilitate și standarde verificate, multe dintre ele beneficiind de certificări internaționale recunoscute”, a declarat Michael Kaiser, Country Lead Sezamo.

