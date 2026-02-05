Prima pagină » Comunicate » PENNY continuă să susțină valorile sportului românesc și devine partener al Muzeului Fotbalului

Un moment simbolic alături de Miodrag Belodedici & RONNY la inaugurare
Mediafax
05 feb. 2026, 16:47, Comunicate

PENNY, sponsor principal al tututor Echipelor Naționale de  Fotbal ale României, anunță un nou parteneriat strategic cu Muzeul Fotbalului, primul spațiu dedicat istoriei și pasiunii pentru fotbal din țara noastră. Prin această colaborare, PENNY își consolidează angajamentul de a susține performanța și spiritul de echipă, dar și de a aduce fanii mai aproape de universul fotbalului.

Parteneriatul marchează inaugurarea unui spațiu dedicat PENNY în incinta Muzeului Fotbalului, un spațiu interactiv care aduce împreună elemente din campaniile derulate de brand în sprijinul Echipei Naționale: mascota RONNY, tricourile echipei naționale, imagini și povești din proiectele comune cu Federația Română de Fotbal, precum și o serie de activări tematice dedicate vizitatorilor.

În contextul acestui parteneriat, PENNY a marcat deschiderea spațiului dedicat din Muzeul Fotbalului printr-un moment special realizat alături de fostul mare fotbalist Miodrag Belodedici și mascota RONNY, cel mai înfocat suporter al Echipei Naționale de Fotbal.

Citeşte comunicatul integral AICI

