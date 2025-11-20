PENNY devine partener principal al competiției Cupa Satelor, o inițiativă care sprijină viitorul fotbalului românesc

Aflată deja la a opta ediție, Cupa Satelor PENNY se adresează copiilor din mediul rural care iubesc fotbalul și visează să calce pe urmele marilor jucători români. Începând cu ediția 2025-2026, competiția se extinde și pentru categoria U11 (fete și băieți), marcând prima participare a ciclului primar în cadrul turneului.

„Prin acest parteneriat, continuăm misiunea noastră de a investi în sport, educație și comunități. Credem în puterea fotbalului de a uni oamenii, de a forma generații și de a aduce bucurie în viețile copiilor din întreaga țară. Cupa Satelor PENNY va însemna nu doar meciuri, ci și amintiri, prietenii și vise care prind contur.”, a declarat Daniel Gross, CEO PENNY | REWE România.

