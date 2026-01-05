Unior Tepid consolidează poziția de lider al soluției multibrand în România și anticipează 2026 ca „anul confirmării” în utilizare industrială intensă Kronus, brandul propriu, se conturează ca „entry level de lux”: performanță coerentă, gamă completă, preț competitiv

Într-un context în care utilizatorii profesioniști cer tot mai mult continuitate, trasabilitate, livrare rapidă și compatibilitate între sisteme, Unior Tepid își consolidează rolul de integrator al unui portofoliu multibrand amplu, structurat pe cinci grupe majore de uneltar: scule de mână, scule așchietoare, scule electrice/pneumatice/hidraulice, scule de măsură și control, respectiv scule industriale pentru prelucrarea lemnului, completate de game specializate (inclusiv soluții pentru aplicații reglementate).
