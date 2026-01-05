Unior Tepid consolidează poziția de lider al soluției multibrand în România și anticipează 2026 ca „anul confirmării” în utilizare industrială intensă Kronus, brandul propriu, se conturează ca „entry level de lux”: performanță coerentă, gamă completă, preț competitiv

Unior Tepid SRL, unul dintre cei mai importanți furnizori de scule profesionale din România, anunță consolidarea poziției sale de lider în distribuția multibrand și își fixează pentru 2026 un obiectiv strategic clar: validarea deplină a soluției multibrand în regim industrial, acolo unde sculele sunt folosite intens, zilnic, în condiții reale de producție, mentenanță și montaj.