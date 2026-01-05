Prima pagină » Comunicate » Unior Tepid consolidează poziția de lider al soluției multibrand în România și anticipează 2026 ca „anul confirmării” în utilizare industrială intensă Kronus, brandul propriu, se conturează ca „entry level de lux”: performanță coerentă, gamă completă, preț competitiv

Unior Tepid SRL, unul dintre cei mai importanți furnizori de scule profesionale din România, anunță consolidarea poziției sale de lider în distribuția multibrand și își fixează pentru 2026 un obiectiv strategic clar: validarea deplină a soluției multibrand în regim industrial, acolo unde sculele sunt folosite intens, zilnic, în condiții reale de producție, mentenanță și montaj.
05 ian. 2026, 18:17, Comunicate

Într-un context în care utilizatorii profesioniști cer tot mai mult continuitate, trasabilitate, livrare rapidă și compatibilitate între sisteme, Unior Tepid își consolidează rolul de integrator al unui portofoliu multibrand amplu, structurat pe cinci grupe majore de uneltar: scule de mână, scule așchietoare, scule electrice/pneumatice/hidraulice, scule de măsură și control, respectiv scule industriale pentru prelucrarea lemnului, completate de game specializate (inclusiv soluții pentru aplicații reglementate).

