Sezamo: peste 30% dintre clienți s-au reorientat către pește și produse din pește, odată cu Boboteaza

După excesele mesei de sărbători, începutul de ianuarie aduce un moment de pauză, reflecție și simplitate, vizibil inclusiv în alegerile alimentare. Supermarketul online Sezamo a observat, în zilele premergătoare Bobotezei, o reorientare treptată a alegerilor de consum: peste 30% dintre clienți au început deja să prefere peștele și produsele din pește, pe fondul unei treceri firești de la mesele bogate de sărbători către opțiuni mai simple.
06 ian. 2026, 14:24, Comunicate

Dincolo de semnificația religioasă, Boboteaza rămâne un reper cultural care, an de an, produce o scurtă schimbare de ritm în viața urbană, influențând obiceiurile de consum: mesele devin mai cumpătate, interesul pentru preparate ușoare crește, iar tradițiile începutului de an continuă să fie prezente, chiar și în context urban.

Apă, pește și tradiții urbane. Cum arată Boboteaza în oraș, în 2026

În BucureștiIlfov, Boboteaza continuă să funcționeze ca un reset” scurt după perioada aglomerată de final de an: mese mai simple, cumpărături mai calculate, iar atenția se mută către prospețime, ingrediente ușoare și soluții care economisesc timp. Produsele cele mai căutate sunt cele care permit mese rapide, curate și previzibile, de la somon proaspăt, potrivit atât pentru preparate simple, cât și pentru consum crud, până la pește alb precum dorada, lupul de mare sau șalăul, apreciate pentru gustul delicat și versatilitate. De asemenea, păstrăvul, inclusiv din surse locale, rămâne o alegere frecventă pentru mesele de familie de început de an.

