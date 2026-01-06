Sezamo: peste 30% dintre clienți s-au reorientat către pește și produse din pește, odată cu Boboteaza

După excesele mesei de sărbători, începutul de ianuarie aduce un moment de pauză, reflecție și simplitate, vizibil inclusiv în alegerile alimentare. Supermarketul online Sezamo a observat, în zilele premergătoare Bobotezei, o reorientare treptată a alegerilor de consum: peste 30% dintre clienți au început deja să prefere peștele și produsele din pește, pe fondul unei treceri firești de la mesele bogate de sărbători către opțiuni mai simple.