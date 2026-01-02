Un jucător de la FC Metz, grav rănit în incendiul din Crans-Montana

Potrivit Le Figaro, printre numeroasele victime ale incendiului din barul Le Constellation din Crans-Montana se află Tahirys Dos Santos, un tânăr de 19 ani, speranță a clubului de fotbal FC Metz.

Jucătorul a fost grav rănit și este internat la Stuttgart, într-un spital specializat în tratarea arsurilor grave.

„Partea pozitivă este că, spre deosebire de ceea ce credeau medicii, nu a fost pus pe respirație artificială, astfel încât și-a recăpătat capacitatea pulmonară, ceea ce îi permite să nu fie nevoit să fie conectat la aparate. Este mult prea devreme pentru a pune un diagnostic. Având în vedere că a fost transferat într-o secție pentru pacienți cu arsuri grave, vă las să vă imaginați starea fizică în care se află, din păcate, Tahirys”, a declarat agentul său, Christophe Hutteau, pentru RMC Sport.

Cel puțin nouă francezi au fost răniți în incendiu, potrivit autorităților franceze.

Autoritățile elvețiene se străduiesc să identifice victimele, atât pe cele rănite, cât și pe cele decedate. S-au mobilizat resurse importante „pentru a identifica victimele și a le înapoia trupurile familiilor cât mai repede posibil”, a declarat Béatrice Pilloud, procurorul general al cantonului Valais, din sud-vestul Elveției. „Această muncă poate dura câteva zile”, a precizat șeful poliției cantonale, Frédéric Gisler.

Zeci de persoane au murit și peste 100 au fost rănite în urma unui incendiu care a avut loc în noaptea de Revelion într-un bar din stațiunea de schi de lux Crans-Montana, din Alpii elvețieni, a transmis poliția, citată de The Guardian.