Ancheta pariurilor zguduie fotbalul din Turcia: încă 29 de persoane reținute, inclusiv un fost director al Galatasaray

Procurorii au dispus reținerea altor 29 de persoane într-o anchetă privind pariurile în fotbalul profesionist din Turcia, printre cei vizați aflându-se și un fost director al clubului Galatasaray, scrie Reuters.
Erden Timur. Sursa foto: Hepta
Iulian Moşneagu
26 dec. 2025, 11:53, Sport

Potrivit postului NTV, care citează un comunicat al Parchetului, 24 dintre cei 29 de suspecți au fost reținuți, inclusiv fostul director al Galatasaray, Erden Timur. Alți patru suspecți erau în continuare căutați, iar un altul se afla deja în detenție, se mai arată în comunicat.

14 jucători acuzați că au pariat împotriva propriilor echipe

NTV precizează că 14 dintre suspecți sunt jucători care evoluează în ligile din Turcia, fără a le fi făcute publice numele. Fotbaliștii sunt acuzați că au pariat pe meciurile propriilor echipe „într-un mod care ar fi putut influența rezultatul partidei”, mai exact, pariind pe victoria echipei adverse.

Șase suspecți au pariat pe meciul Kasimpasa–Samsunspor, disputat la 26 octombrie 2024, „într-un mod care ar fi putut influența rezultatul”.

În cazul unui suspect au fost identificate tranzacții financiare suspecte și conturi de pariuri asociate.

Scandal uriaș în fotbalul din Turcia

Federația Turcă de Fotbal a suspendat luna trecută 149 de arbitri pentru implicare în pariuri pe meciuri.

Ulterior, ancheta s-a extins, fiind arestate încă opt persoane, inclusiv președintele unui club din prima ligă, iar federația a suspendat 1.024 de jucători din toate competițiile.

La începutul acestei luni, procurorii au dispus reținerea a 46 de persoane, printre care jucători, președinți de cluburi, comentatori și un arbitru.

Ulterior, o instanță din Turcia a decis arestarea preventivă a 20 de suspecți, inclusiv jucători din Super Lig.

