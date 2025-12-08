Prima pagină » Știri externe » 11 fotbaliști din Turcia, arestați pentru suspiciuni de pariuri ilegale și trucare de meciuri

11 fotbaliști din Turcia, arestați pentru suspiciuni de pariuri ilegale și trucare de meciuri

Un tribunal din Istanbul a dispus luni arestarea preventivă a 11 fotbaliști turci din prima și a doua divizie, dintre care nouă au fost acuzați că au pariat pe meciuri în care a jucat propria echipă.
11 fotbaliști din Turcia, arestați pentru suspiciuni de pariuri ilegale și trucare de meciuri
Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: AI
Laurentiu Marinov
09 dec. 2025, 00:49, Sport

Un tribunal din Istanbul a dispus luni arestarea preventivă a 11 fotbaliști turci din prima și a doua divizie, dintre care nouă sunt acuzați că au pariat pe meciuri în care este implicată propria echipă, a relatat presa turcă.

Printre cei cinci jucători din prima divizie puși sub acuzare se numără Metehan Baltaci, fundaș la Galatasaray, Alassane Ndao, extremă senegaleză la Konyaspor, și Mert Hakan Yandas, mijlocaș la Fenerbahçe, acuzat că a pariat pe meciuri prin intermediul unei terțe persoane, potrivit Le Figaro.

Judecătorii au dispus arestarea preventivă a altor nouă suspecți, inclusiv președinții a două cluburi din a treia divizie, acuzați de trucarea rezultatului unui meci în sezonul 2023-2024. Nouăsprezece suspecți au fost eliberați sub supraveghere judiciară, inclusiv patru jucători din Süper Lig, prima divizie turcă.

Fotbalul din Turcia, zguduit de anchete în scandalul pariurilor

Aproximativ patruzeci de persoane au fost arestate în total săptămâna trecută în cadrul unei anchete ample a parchetului din Istanbul privind suspiciuni de pariuri ilegale și trucare de meciuri.

Aceste anchete, care zdruncină fotbalul turc, au dus deja la încarcerarea, la începutul lunii noiembrie, a șase arbitri turci și a președintelui clubului din prima divizie Eyüspor.

Federația Turcă de Fotbal (TFF) a demis, de asemenea, aproape 150 de arbitri luna trecută, acuzându-i că pariază activ pe meciuri. TFF, care susține că vrea să „curățenie” fotbalul turc, a aplicat, din același motiv, suspendări de până la doisprezece luni pentru 25 de jucători din prima divizie și aproape 1.000 de alți jucători din diviziile a doua, a treia și a patra.

Recomandarea video

Ofertă de Black Friday: la CEC Bank, ai până la 36 de rate fără dobândă oriunde în lume și limită de 100.000 de lei, prin cardurile de credit. În plus, te bucuri de până la 59 de zile perioadă de grație. (P)
G4media
Cum se prepară cel mai delicios cozonac de Crăciun. Ingredientele folosite de chef Cătălin Scărlătescu și chef Sorin Bontea
Gandul
Detalii tulburătoare despre moartea lui Roman și a Annei Novak. Cu ce substanță le-au fost stropite trupurile în Dubai
Cancan
FOTO. Valentina Pelinel, apariție în piele la 45 de ani
Prosport
CTP, necruțător cu Nicușor Dan: „Asta nu i-a reușit nici măcar lui Băsescu!” I-a făcut bilanțul după 7 luni de mandat și a tras o concluzie
Libertatea
3 zodii care au parte de schimbări fantastice până la Crăciun. Numai vești bune pentru acești nativi
CSID
E legal să oprești cu avariile în fața unei farmacii sau brutării? Răspunsul oficial
Promotor