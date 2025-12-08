11 fotbaliști din Turcia, arestați pentru suspiciuni de pariuri ilegale și trucare de meciuri

Un tribunal din Istanbul a dispus luni arestarea preventivă a 11 fotbaliști turci din prima și a doua divizie, dintre care nouă sunt acuzați că au pariat pe meciuri în care este implicată propria echipă, a relatat presa turcă.

Printre cei cinci jucători din prima divizie puși sub acuzare se numără Metehan Baltaci, fundaș la Galatasaray, Alassane Ndao, extremă senegaleză la Konyaspor, și Mert Hakan Yandas, mijlocaș la Fenerbahçe, acuzat că a pariat pe meciuri prin intermediul unei terțe persoane, potrivit Le Figaro.

Judecătorii au dispus arestarea preventivă a altor nouă suspecți, inclusiv președinții a două cluburi din a treia divizie, acuzați de trucarea rezultatului unui meci în sezonul 2023-2024. Nouăsprezece suspecți au fost eliberați sub supraveghere judiciară, inclusiv patru jucători din Süper Lig, prima divizie turcă.

Fotbalul din Turcia, zguduit de anchete în scandalul pariurilor

Aproximativ patruzeci de persoane au fost arestate în total săptămâna trecută în cadrul unei anchete ample a parchetului din Istanbul privind suspiciuni de pariuri ilegale și trucare de meciuri.

Aceste anchete, care zdruncină fotbalul turc, au dus deja la încarcerarea, la începutul lunii noiembrie, a șase arbitri turci și a președintelui clubului din prima divizie Eyüspor.

Federația Turcă de Fotbal (TFF) a demis, de asemenea, aproape 150 de arbitri luna trecută, acuzându-i că pariază activ pe meciuri. TFF, care susține că vrea să „curățenie” fotbalul turc, a aplicat, din același motiv, suspendări de până la doisprezece luni pentru 25 de jucători din prima divizie și aproape 1.000 de alți jucători din diviziile a doua, a treia și a patra.