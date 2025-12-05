Prima pagină » Sport » 29 de fotbaliști arestați în scandalul privind pariuri ilegale din Turcia

29 de fotbaliști arestați în scandalul privind pariuri ilegale din Turcia

Procurorii din Istanbul au dispus, vineri, arestarea a 46 de persoane, dintre care 29 de fotbaliști, în cadrul unei ample anchete privind pariuri ilegale pe meciuri din fotbalul turc.
Potrivit procurorului, 27 dintre jucători sunt suspectați că au pariat pe partide în care au fost implicate chiar propriile echipe, potrivit AFP. Printre aceștia se află și Metehan Baltaci, fundaș al campioanei Galatasaray, suspendat luna aceasta pentru nouă luni în legătură cu scandalul.

Investigația a zguduit fotbalul turc, după ce, pe 10 noiembrie, șase arbitri au fost plasați în arest preventiv, alături de președintele clubului Eyupspor, participant în Super Lig.

Procurorii nu au făcut publice numele celorlalți 26 de jucători suspectați că ar fi pariat pe meciurile propriei echipe, însă au precizat că Mert Hakan Yandas, fotbalist al lui Fenerbahçe, ar fi plasat pariuri folosind contul altei persoane.

Conform anchetatorilor, 35 dintre cele 46 de persoane vizate au fost deja reținute, iar cinci sunt în prezent în străinătate.

Doi președinți de club sunt investigați pentru tentativă de influențare a rezultatului unui meci dintre formațiile lor din liga a treia, în sezonul 2023-2024. Partida ar fi atras atenția anchetatorilor deoarece niciuna dintre echipe nu ar fi încercat să șuteze la poartă, potrivit relatărilor din presa turcă, acesta fiind momentul declanșării investigației.

Un alt dosar vizează influențarea rezultatelor unui meci din liga a doua, dintre Umraniyespor și Giresunspor, disputat în decembrie 2023. Printre suspecți se află un arbitru de primă ligă, fostul președinte al clubului Adana Demirspor și un cunoscut comentator sportiv, împreună cu soția acestuia, investigați pentru tranzacții financiare suspecte.

Federația Turcă de Fotbal a suspendat până acum peste 1.000 de jucători, inclusiv 25 din Super Lig, cu sancțiuni cuprinse între 45 de zile și 12 luni. Singurul fotbalist străin suspendat este senegalezul Alassane Ndao de la Konyaspor, suspendat un an.

În octombrie, federația a suspendat aproape 150 de arbitri pentru pariuri, toți fiind ulterior demiși. Federația a transmis că își dorește „curățarea” fotbalului din Turcia.

