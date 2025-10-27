Scandal uriaș în fotbalul din Turcia: Peste 150 de arbitri, anchetați pentru pariuri pe meciuri de fotbal

Președintele federației, İbrahim Hacıosmanoğlu, a declarat într-o conferință de presă că agențiile guvernamentale au stabilit că 371 din cei 571 de arbitri activi au cel puțin un cont la o companie de pariuri.

El a spus că 152 dintre cei care au conturi au pariat pe fotbal, inclusiv șapte arbitri și 15 asistenți de nivel superior.

Hacıosmanoğlu a spus că 10 arbitri au pariat pe mai mult de 10.000 de meciuri, unul singur pe 18.227 de meciuri, în cinci ani, dar unii au făcut-o doar o singură dată.

„Știm că fotbalul turc are nevoie de o schimbare”, a spus Hacıosmanoğlu.

„Datoria noastră este să ridicăm fotbalul turc la locul care i se cuvine și să-l curățăm de toată mizeria.”

El a spus că aceste cazuri sunt cercetate de comisia disciplinară a federației.