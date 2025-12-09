Brigăzi românești de arbitri în cinci partide din Europa League și Conference League

FRF anunță că Marian Barbu va conduce duelul dintre VfB Stuttgart (Germania) și Maccabi Tel-Aviv (Israel) din Europa League, programat joi, de la ora 19.45. El îi va avea alături pe conaționalii Mircea Grigoriu și Adrian Vornicu, asistenți, și pe al patrulea oficial Florin Andrei, în timp ce în camera VAR se vor afla Bram Van Driessche (Belgia) și Rob Dieperink (Țările de Jos).

Horațiu Feșnic se va afla la centru la meciul Ludogoreț (Bulgaria) – PAOK (Grecia), care se joacă tot joi, de la ora 19:45. Din brigada sa mai fac parte asistenții Valentin Avram și Alexandru Cerei, al patrulea oficial Rareș Vidican, iar în camera VAR vor fi Ovidiu Hațegan și Adrian Costreie.

La Glasgow, tot joi, de la 22.00, Istvan Kovacs va conduce partida dintre Celtic (Scoția) și AS Roma (Italia). El va fi ajutat de asistenții Mihai Marica și Ferencz Tunyogi, de al patrulea oficial Szabolcs Kovacs, în timp ce în camera VAR Cătălin Popa și, din Franța, Jérôme Brisard.

Tot în Europa League, joi, de la ora 22.00, Radu Petrescu va arbitra meciul Celta (Spania) – Bologna (Italia), în care va fi implicat și un internațional român, Ionuț Radu, titular în poarta formației spaniole în acest sezon. Brigada îi mai cuprinde pe asistenții Radu Ghinguleac și Alexandru Vodă și pe al patrulea oficial Cristian Moldoveanu. În camera VAR vor fi Darren England (Anglia) și Marcel Bîrsan.

De asemenea, o brigadă va arbitra și în Conference League, joi, de la 22.00: Andrei Chivulete a fost delegat la jocul dintre Lech Poznań (Polonia) și Mainz (Germania). El va fi ajutat de asistenții Marius Badea și Cristi Ilinca, de al patrulea oficial George Roman și, din camera VAR, de Sebastian Colțescu și Cristina Trandafir.